FOTO / Bojkot nastave u Dragonošcu: "Mi smo spremni za školu, kad će škola biti spremna za nas"

Naime, potres koji je 29. 12. 2020. pogodio Petrinju trajno je oštetio područnu četverogodišnju školu u Donjem Dragonošcu, koja je tada bila starija od sto godina. Od tada učenici nastavu pohađaju u vatrogasnom domu DVD-a Donji Dragonožec. Kada im je isti ustupljen na korištenje, roditelji su vjerovali da je to samo kratkotrajno rješenje, međutim, ono traje već petu godinu.