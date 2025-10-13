FOTO / Bojkot nastave u Dragonošcu: "Mi smo spremni za školu, kad će škola biti spremna za nas"

Roditelji učenika održavaju danas novi prosvjed i bojkot nastave nakon što građevinska dozvola za novu školu u Donjem Dragonošcu nije izdana do kraja rujna, a što je bilo najavljeno iz Grada Zagreba
U priopćenju koje su poslali medijima, roditelji su podsjetili na obećanje koje je 8. rujna ove godine dao zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, Luka Korlaet, prilikom prvog bojkota nastave - da će građevinska dozvola za novu školsku zgradu biti izdana do kraja rujna. Ali se to nije dogodilo, navode u priopćenju.
"Već prvo obećanje o izdavanju građevinske dozvole nije ispunjeno. Nakon šest godina više ne dozvoljavamo da se ostane na praznim riječima. Kako da vjerujemo da će škola biti izgrađena do nastavne godine 2027./2028., kada ni ovo kratkoročno obećanje nije ostvareno?", napisali su roditelji.
"Mi smo spremni za školu, kad će škola biti spremna za nas", jedna je od poruka s transparenata danas okupljenih učenika i njihovih roditelja pred školom.
Podsjetimo, djeca iz Dragonošca već 5 godina nastavu pohađaju u neadekvatnim uvjetima.
Naime, potres koji je 29. 12. 2020. pogodio Petrinju trajno je oštetio područnu četverogodišnju školu u Donjem Dragonošcu, koja je tada bila starija od sto godina. Od tada učenici nastavu pohađaju u vatrogasnom domu DVD-a Donji Dragonožec. Kada im je isti ustupljen na korištenje, roditelji su vjerovali da je to samo kratkotrajno rješenje, međutim, ono traje već petu godinu.
Grad najavljuje izgradnju nove škole.
"Gdje smo sada u procesu? U postupku smo ishođenja građevinske dozvole", rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet početkom rujna. Dodao je tada i da očekuje da će je ishoditi do kraja tog mjeseca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
