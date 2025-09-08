Pred ljute roditelje u Donjem Dragonošcu stigao Korlaet: "Nova škola bit će gotova u rujnu 2027."

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlaet došao je jutros u Donji Dragonožec gdje roditelji nisu doveli djecu u školu jer već 5 godina nastavu pohađaju u neadekvatnim uvjetima.
Naime, potres koji je 29. 12. 2020. pogodio Petrinju trajno je oštetio područnu četverogodišnju školu u Donjem Dragonošcu, koja je tada bila starija od sto godina. Od tada učenici nastavu pohađaju u vatrogasnom domu DVD-a Donji Dragonožec. Kada im je isti ustupljen na korištenje, roditelji su vjerovali da je to samo kratkotrajno rješenje, međutim, ono traje već petu godinu.
Što kaže Korlaet?
"Kad smo preuzeli Gradsku upravu zatekli smo projekt nove škole koji nije bio adekvatan. Na vaš zahtjev pretvorili smo tu školu u osmoljetnu s velikom dvoranom. Morali smo zaustaviti postupak projektiranja i napraviti novi projektni zadatak i krenuti ispočetka. Sve što radimo, radimo po zakonima i pos ustavu javne nabave, a to traje", govori Korlaet.
Čeka se građevinska dozvola
Sa zgradom nove škole, rekao je Korlaet, građani će dobiti i zgradu ambulante.
"Gdje smo sada u procesu? U postupku smo ishođenja građevinske dozvole", dodao je. Očekuje da će je ishoditi ovaj mjesec.
Škola će biti gotova u rujnu 2027.
U rujnu 2027. godine, najavio je, bit će gotova škola.
Djeca će u novu školu krenuti u školskoj godini 2027/2028, kaže Korlaet. Na to je dobio negodovanje okupljenih. "Ne možete nas kriviti što vam ne vjerujemo", rekla mu je jedna majka.
Roditelji: Sramota!
Roditelji su ogorčeni, opisuju Korlaetu u kakvim neprihvatljvim uvjetima njihova djeca već pet godina pohađaju nastavu.
"Kršite sve moguće standarde, kako vas nije sram. Ljuti smo, revoltirani smo! Sramota!", kaže mu jedna majka uz odobravanje okupljenih roditelja.
"Bi li ovo toliko dugo trajalo da u ovu školu ide Tomaševićevo dijete", pita majka.
"Razumijem vaš jad", odgovara Korlaet.
Roditelji ponavljaju da ne vjeruju da će nova škola biti gotova u roku koju je Korlaet najavio.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
