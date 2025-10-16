FOTO / Djelatnici Hitne danas prosvjeduju u Zagrebu, objavili poruke podrške

Hrvatski sindikat hitne medicine, Sindikat Zajedno, Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske i udruga Hitna uživo 194, najavili su za danas u podne prosvjed pod nazivom "27. godina nepravde".
Prosvjed se održava pred Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu, u vrijeme kada će se ondje održavati sjednica Vlade.
Traže benificirani radni staž
Kako su najavili, njihovi zahtjevi su jasni: Povratak beneficiranog radnog staža djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu, po uzoru na druge žurne službe u Republici Hrvatskoj te donošenje Zakona o hitnoj medicinskoj službi, kojim će se jasno definirati prava, obveze i status djelatnika hitne pomoći.
"Ovo će biti prosvjed, a ne štrajk. Imamo veliku podršku javnosti", rekao je početkom rujna Tomislav Petrušić, predsjednik Udruge Hitna uživo 194.
Poruke podrške
Na svojoj Facebook stranici objavljuju poruke podrške koje im stižu, a podržava ih i HUBOL.
"HUBOL u potpunosti podržava kolege s Hitne u njihovim zahtjevima i borbi za pravedne uvjete rada, uključujući i beneficirani radni staž", objavili su.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
