Na hodočašće u Sinj na blagdan Velike Gospe, dolaze vjernici iz Dalmacije, susjedne BiH, te iz dijaspore. Mnogi vjernici iz Sinjskog i Cetinskog kraja, koji borave u inozemstvu, uzimaju godišnje odmore za blagdan Velike Gospe kako bi mogli na taj dan doći hodočastiti u rodni kraj.