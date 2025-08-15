Oglas

SVEČANI OPHOD

FOTO / Na procesiji za Veliku Gospu u Sinju oko 50.000 vjernika

Hina
15. kol. 2025. 11:44
Procesija za Veliku Gospu
Ivo Cagalj/PIXSELL

Blagdanska ophod procesija za Veliku Gospu u kojoj sudjeluje 50 tisuća vjernika, krenula je u petak ispred crkve Gospe Sinjske, a sliku Čudotvorne Gospe Sinjske u procesiji nose naizmjence sinjski alkari, bogoslovi, časne sestre, predstavnici braniteljskih udruga i medicinske sestre.

Procesiju vjernika predvodi nadbiskup splitsko-makarski Zdenko Križić koji će predvoditi i misno slavlje po završetku svečanog ophoda.

Sudionici svečanog ophoda, krećući se gradskim ulicama Sinja, pjevaju pjesme u slavu Čudotvorne Gospe Sinjske, što je povremeno prekidano porukama s razglasa u kojima se čitaju dijelovi Evanđelja te izgovaraju poruke, među ostalim - da je je ovo hodočašće života, da je Isus temelj našeg spasenja, a sveta Marija izvor kršćanske nade.

Policija procjenjuje da u procesiji u Sinju sudjeluje oko 50.000 vjernika, a među sudionicima su ministar demografije Ivan Šipić, župan s splitsko-dalmatinski Blaženko Boban i gradonačelnik Sinja Miro Bulj.

Očekuje se i da će tijekom cjelodnevnih blagdanskih svečanosti u Sinju i marijanskom svetištu Gospe Sinjske, kako je rekla policija, boraviti i oko 100 tisuća vjernika. Bit će služeno ukupno trinaest misa, od rane zore do večernjih sati.

Na hodočašće u Sinj na blagdan Velike Gospe, dolaze vjernici iz Dalmacije, susjedne BiH, te iz dijaspore. Mnogi vjernici iz Sinjskog i Cetinskog kraja, koji borave u inozemstvu, uzimaju godišnje odmore za blagdan Velike Gospe kako bi mogli na taj dan doći hodočastiti u rodni kraj.

Procesija za Veliku Gospu
Proslava Velike Gospe u Sinju počela je u četvrtak dvama misama - na tvrđavi i na Trgu Franje Tuđmana, te bdjenjem na tvrđavi, a nastavit će se u subotu misom zahvalnicom na tvrđavi i u nedjelju Posvetom djece Gospi Sinjskoj u Svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske.

Teme
Blagdan Sinj Velika Gospa procesija

