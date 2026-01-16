Oglas

ZAHVALJUJUĆI RAFALEIMA

FOTO / NATO: Hrvatska od ove godine čuva vlastito nebo

N1 Info
16. sij. 2026. 18:31
Rafale
NATO

U posebnom priopćenju NATO je poručio da se Hrvatska od 1. siječnja uključila u novu eru svoje zračne obrane. Jer, s tim je datumom "u potpunosti preuzela odgovornost za zaštitu vlastitog zračnog prostora modernim borbenim zrakoplovima Rafale".

Kako navodi NATO u objavi, hrvatski Rafalei bit će integrirani u NATO-ov sustav integrirane protuzračne i proturaketne obrane, čime Hrvatska jača vlastite sposobnosti, ali i doprinosi kolektivnoj obrani Saveza.

U objavi se ističe i da prelazak s aviona MiG-21 na Dassault Rafale predstavlja velik tehnološki i operativni iskorak. Savez navodi da novi avioni donose moderne senzore, potpunu interoperabilnost sa saveznicima i izravnu uključenost u NATO-ove zapovjedne i nadzorne sustave.

NATO podsjeća da su tijekom prijelaznog razdoblja Italija i Mađarska osiguravale neprekidnu zaštitu hrvatskog zračnog prostora, što je u objavi opisano kao jasan primjer savezničke solidarnosti.

"Hrvatske posade sada su u potpunosti obučene, a Rafalei su u stalnom dežurstvu 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, čime se dodatno jačaju nacionalna sigurnost i kolektivna obrana NATO-a", stoji u priopćenju Saveza.

Teme
hrvatska nato rafale

