KRAJ ERE
FOTO / Počelo rušenje legendarne tvornice Varteks: Na njenom mjestu gradi se trgovački centar
Počelo je rušenje velikog kompleksa Varteksovih pogona i zgrada u Varaždinu. Tako u povijest odlazi jedna od najvećih hrvatskih tvornica, tekstilni div koji je u najboljim vremenima zapošljavao gotovo 12.000 radnika.
Varteks je osnovan 1918. godine. U bivšoj državi imao je više od 180 svojih trgovina i deset velikih robnih kuća. Raspadom Jugoslavije, smanjenjem i liberalizacijom tržišta te poplavom uvoznog tekstila, Varteks je doživio sudbinu većine domaćih tekstilnih tvrtki, no uspio se održati na nogama uz restrukturiranja u kojima su otpuštene tisuće radnika, prenosi Dnevnik.hr.
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Prošle godine je tvornica, nakon 60 dana blokade računa, ušla u stečaj, a proizvodnja je stala. Spas se traži u prodaji vrijedne imovine, odnosno zemljišta, kojom bi se sanirali dugovi.
Tako će se na mjestu kompleksa u Varaždinu graditi trgovački centar S-PARK.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare