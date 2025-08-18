Oglas

KRAJ ERE

FOTO / Počelo rušenje legendarne tvornice Varteks: Na njenom mjestu gradi se trgovački centar

N1 Info
18. kol. 2025. 11:30
Varteks
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Počelo je rušenje velikog kompleksa Varteksovih pogona i zgrada u Varaždinu. Tako u povijest odlazi jedna od najvećih hrvatskih tvornica, tekstilni div koji je u najboljim vremenima zapošljavao gotovo 12.000 radnika.

Varteks je osnovan 1918. godine. U bivšoj državi imao je više od 180 svojih trgovina i deset velikih robnih kuća. Raspadom Jugoslavije, smanjenjem i liberalizacijom tržišta te poplavom uvoznog tekstila, Varteks je doživio sudbinu većine domaćih tekstilnih tvrtki, no uspio se održati na nogama uz restrukturiranja u kojima su otpuštene tisuće radnika, prenosi Dnevnik.hr.

Varteks
Varteks
Varteks
Prošle godine je tvornica, nakon 60 dana blokade računa, ušla u stečaj, a proizvodnja je stala. Spas se traži u prodaji vrijedne imovine, odnosno zemljišta, kojom bi se sanirali dugovi.

Tako će se na mjestu kompleksa u Varaždinu graditi trgovački centar S-PARK.

Varaždin Varteks rušenje

