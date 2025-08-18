FOTO / Počelo rušenje legendarne tvornice Varteks: Na njenom mjestu gradi se trgovački centar

Varteks je osnovan 1918. godine. U bivšoj državi imao je više od 180 svojih trgovina i deset velikih robnih kuća. Raspadom Jugoslavije, smanjenjem i liberalizacijom tržišta te poplavom uvoznog tekstila, Varteks je doživio sudbinu većine domaćih tekstilnih tvrtki, no uspio se održati na nogama uz restrukturiranja u kojima su otpuštene tisuće radnika, prenosi Dnevnik.hr.