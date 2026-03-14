FOTO / Počelo uklanjanje azbesta iz Vjesnika

Radnici uklanjaju azbest sa 16. kata nebodera Vjesnik zbog čega je obustavljeno planirano rušenje
Započeli su radovi uklanjanja azbesta na zagrebačkom neboderu Vjesnik, koji je izgorio u požaru prošlog studenog.
Luka Antunac/PIXSELL
Prema informacijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, na 16. katu nalazi se više konstrukcijskih stupova obloženih azbestnim pločama koje se sada uklanjaju pod posebnim sigurnosnim protokolima.
Sigurnosna zona na najvišim katovima
Zbog prisutnosti azbesta, 15. i 16. kat proglašeni su sigurnosnom zonom u kojoj su dopušteni samo specijalizirani radovi sanacije, dok se na nižim etažama nastavljaju pripremni radovi za uklanjanje zgrade. U posao su uključene tvrtke ovlaštene za zbrinjavanje opasnog otpada.
