FOTO / Počinje sanacija opasnih oštećenja na jednoj od najprometnijih zagrebačkih avenija

Od danas u 9:00 sati, započinje hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca, na dionici od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana do Slavonske avenije.
Sanirat će se udarna oštećenja na kolniku nastala kao posljedica zimskih vremenskih uvjeta, a radovi će trajati do subote, 17. siječnja u 4:00 sata.
Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano, objavili su iz Grada zamolivši sugrađane da obrate pozornost na privremenu prometnu signalizaciju i za razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.
