posljedica snijega i leda

FOTO / Počinje sanacija opasnih oštećenja na jednoj od najprometnijih zagrebačkih avenija

N1 Info
15. sij. 2026. 07:33
Grad Zagreb

Od danas u 9:00 sati, započinje hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca, na dionici od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana do Slavonske avenije.

Sanirat će se udarna oštećenja na kolniku nastala kao posljedica zimskih vremenskih uvjeta, a radovi će trajati do subote, 17. siječnja u 4:00 sata.

Grad Zagreb

Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano, objavili su iz Grada zamolivši sugrađane da obrate pozornost na privremenu prometnu signalizaciju i za razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu.

Privremena regulacija prometa Prometne poteškoće Radovi na cesti Sanacija kolnika Zimski uvjeti

