TURIZAM I SVJETSKO PRVENSTVO
Prazne sobe i masovna otkazivanja. Udruženje hotela optužuje FIFA-u: Stvaraju umjetnu potražnju
Svjetsko prvenstvo, koje počinje idućeg mjeseca, trebalo je donijeti turistički procvat za SAD, ali sad postoji strah da se to neće dogoditi.
Izvješće, koje je izradilo Američko udruženje hotela i smještaja (AHLA), pokazalo je da su rezervacije znatno ispod očekivanja u gotovo svakom gradu domaćinu.
AHLA je naglasila da se to ne slaže s FIFA-inom izjavom da je prodano više od pet milijuna ulaznica. Također, navode da stvara rizik da "očekivani ekonomski porast ne bude dovoljan".
AHLA je najveće udruženje hotela u SAD-u, koje predstavlja više od 32 000 objekata i preko 80 posto svih franšiznih hotela.
Izvješće krivnju djelomično pripisuje FIFA-i, optužujući upravno tijelo svjetskog nogometa da rezervira previše soba za vlastitu upotrebu i stvara lažnu potražnju. To je, rekla je AHLA, dovelo do umjetno visokih cijena koje su, nakon što je FIFA otkazala veliki broj soba, zamijenjene vakuumom dostupnosti, piše BBC.
Iz FIFA-e su odbacili ove optužbe.
Hoteli su istaknuli da visoke cijene ulaznica za utakmice, lokalni prijevoz i porezi te politička pozadina odbijaju posjetitelje. Za njih bi ovo Svjetsko prvenstvo moglo propasti.
Rezervacije FIFA-e "proizvele su umjetnu potražnju"
AHLA je izjavila da su se hoteli godinama pripremali za ovo i da su napravili "značajna ulaganja" na temelju službenih projekcija.
Studija koju je naručila FIFA, a objavljena je prošle godine, predvidjela je da bi Svjetsko prvenstvo u SAD-u moglo stvoriti 185.000 radnih mjesta, dodajući 17,2 milijarde dolara bruto domaćem proizvodu.
Hoteli su planirali priljev međunarodnih putnika, koji rezerviraju dulje boravke i troše više.
No, AHLA je naglasila da manji broj inozemnih navijača "prijeti širem ekonomskom utjecaju", a do prve utakmice 11. lipnja preostalo je nešto više od tri tjedna.
AHLA je rekla da je veliki broj rezervacija koje je FIFA napravila u svim gradovima "oblikovale prognoze prihoda, planove osoblja i pripreme". Navedeno je da je ova politika rezervacija "proizvela umjetnu potražnju" i prikrila činjenicu da će turistički protok biti manji od predviđenog.
Do 70 posto soba koje je FIFA rezervirala u Bostonu, Dallasu, Los Angelesu, Philadelphiji i Seattleu otkazano je, priopćila je AHLA. FIFA je u izjavi odbacila tvrdnje AHLA-e i rekla da je slijedila sporazume postignute s hotelskim lancima.
"Sva oslobađanja soba provedena su u skladu s ugovorno dogovorenim rokovima s hotelskim partnerima, što je standardna praksa za događaj ovog opsega", rekao je glasnogovornik FIFA-e.
"U mnogim slučajevima, sobe su oslobođene prije utvrđenih rokova kako bi se dodatno udovoljilo zahtjevima hotela. Tijekom procesa planiranja, FIFA-in tim za smještaj održavao je dosljedne razgovore sa zainteresiranim stranama hotela, uključujući prilagodbe blokova soba, dogovaranje cijena, potvrđivanje tipova soba i redovito izvještavanje, uz podršku gradske uprave i kontinuiranu komunikaciju", dodao je.
Cijene su nakon izvlačenja naglo porasle, čim su navijači saznali u kojim će gradovima biti njihovi timovi. Od tada je došlo do postupnog pada, navodno za dodatnih 20% u posljednjih nekoliko tjedana. Ali, moglo bi biti prekasno za povratak navijača.
Cijene hotela u gradovima poput Bostona još uvijek su više od 300 dolara po noćenju, a većina navijača ima niži budžet, navodi BBC.
Chris Hancock, engleski navijač koji je bio na četiri Svjetska prvenstva, rekao je za BBC Sport da njegova grupa od pet osoba putuje s budžetom za smještaj od 75 dolara po osobi po noćenju. U svakom će gradu, rekao je, unajmiti automobil i rezervirati kombinaciju hotela i Airbnb smještaja udaljenog između 45 minuta i sat vremena.
"Ako ste izvan gradskih središta gdje se sve događa, možete dobiti neke jeftinije ponude. Radimo unutar tog proračuna. I trenutno bismo trebali biti znatno ispod toga", rekao je.
AHLA je za BBC Sport rekla da "očekuje da će se popunjenost povećati u lipnju i srpnju".
"Znamo da mnogi navijači još uvijek čekaju da ulaznice i rasporedi postanu jasniji prije nego što finaliziraju planove", rekao je glasnogovornik. "Vjerujemo da će se rezervacije povećati u nadolazećim tjednima. Hoteli su spremni dočekati goste i osigurati im najbolje moguće iskustvo", dodao je.
Airbnb kaže da je Svjetsko prvenstvo na putu da postane "najveći događaj ugošćavanja u povijesti Airbnba", prestižući Olimpijske i Paraolimpijske igre 2024. u Parizu.
Hoteli će se možda morati osloniti na prolazak u nokaut rundama, kad navijači imaju kratak rok za rezervaciju. No, čini se malo vjerojatnim da će Svjetsko prvenstvo donijeti prihode koji su se predviđali.
