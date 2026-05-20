Inicijativa za Hrvatsku slobode traži objavu kriterija vrednovanja ustavnih sudaca

Hina
20. svi. 2026. 14:18
07.07.2010., Zagreb - Zgrada Ustavnog suda u Varsavskoj ulici, ilustracija. rPhoto: Marko Lukunic/PIXSELL
Inicijativa za Hrvatsku slobode uputila je otvoreno pismo saborskim zastupnicama i zastupnicima u kojem traži da se prije saslušanja kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda među parlamentarnim strankama usuglase i javno objave kriteriji vrednovanja budućih ustavnih sudaca.

Inicijativa je u otvorenom pismu u srijedu zatražila da se usuglase i javne objave kriteriji po kojima će se vrednovati stručnost, integritet, neovisnost i javna vjerodostojnost kandidata za izbor sudaca Ustavnog suda.

Uz to, Inicijativa traži da razgovori s kandidatima budu sadržajni, otvoreni i usmjereni na stvarnu provjeru tih kriterija te da se jasno obrazloži zašto se pojedinom kandidatu daje prednost pred drugima.

Također, Inicijativa traži da sve parlamentarne stranke javno objasne razloge svoje potpore ili protivljenja, kao i da se dvotrećinska većina shvati kao obveza izgradnje ustavnog povjerenja.

''Ustavni sud se brani izborom kvalitetnih ljudi ali i postupkom koji građanima omogućuje da razumiju zašto su baš ti ljudi izabrani'', ističe Inicijativa navodeći kako je Hrvatskoj potreban postupak koji će pokazati da parlamentarne stranke razumiju svoju ulogu i odgovornost.

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav pozvao je u srijedu pravosudne institucije, pravne fakultete, odvjetničku komoru, pravničke udruge, političke  stranke, druge pravne osobe i pojedince da mu u idućih 15 dana predlože kandidate za izbor tri ustavna suca.

Odbor je, naime, objavio novi Javni poziv za izbor ustavnih sudaca, nakon što prošli tjedan ni jedan od trojice kandidata koji su prošli proceduru – Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Selanec, nije u Hrvatskom saboru dobio potrebnu dvotrećinsku većinu, tj. 101 glas.

