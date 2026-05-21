Teatar uz more predstavio novu sezonu: Brojne hit predstave, nastup Meri Cetinić, večer posvećena Arsenu...
U splitskoj Lori je u srijedu predstavljena nova sezona Teatra uz more.
Upravo zahvaljujući Teatru uz more, ljeti u Loru posljednjih godina dolaze brojni zaljubljenici u kazalište i glazbu, a kako su najavili organizatori, ondje će se i ove godine održati bogat festivalski sadržaj.
Sinoć su, na predstavljanju programa nove sezone, dodijeljene i zahvalnice za poseban doprinos festivalu, i to HNK u Šibeniku te splitskim novinarkama Jasenki Leskur, Marioli Milardović Perić i Mirandi Hrabar.
Festivalski program
Službeni festivalski program ove se godine otvara premijernom izvedbom predstave 'Solo u dvoje', koja stiže 18. lipnja u produkciji B GLAD Produkcije. U predstavi glume Filip Detelić, Uršula Najev i Petra Kraljev, dok režiju potpisuje Borko Perić, a autor je Igor Weidlich. Kako se sinoć moglo čuti, ova je komedija predstavljena kao jedan od glavnih aduta ljeta i projekt koji bi mogao obilježiti novu kazališnu sezonu.
Koncert Meri Cetinić
Posebno mjesto u ovogodišnjem programu zauzima i glazbena večer „S rukon za ruku s... Meri“, koja će se održati 30. lipnja, kada će publika imati priliku uživati u koncertu legendarne Meri Cetinić. Organizatori su istaknuli kako Meri posljednjih godina nastupa vrlo rijetko, zbog čega, naglašavaju, ovaj koncert nosi dodatnu emociju i posebnu vrijednost.
"Njezin pristanak da bude dio festivala predstavlja veliko priznanje Teatru uz more, a publiku očekuje intimna i emotivna glazbena večer koja će zasigurno biti jedan od vrhunaca ovogodišnjeg programa", najavljeno je na predstavljanju sezone.
"Arsenov feral"
Posebno emotivna večer bit će „Arsenov feral“, glazbeno-poetska večer posvećena velikom Arsenu Dediću, jednom od najvažnijih autora regionalne glazbene i književne scene, koji nas je napustio 2015. godine.
Arsenov feral u izvedbi HNK Šibenik najavljen je za 28. srpnja, na sam rođendan glazbenog velikana, kao hommage njegovu golemom umjetničkom nasljeđu koje i danas snažno živi među publikom svih generacija.
Brojni kazališni hit naslovi
Publiku očekuju i brojni kazališni hit naslovi: komedije 'Kako ubiti suprugu ili supruga bez suvišnih zašto', 'Direkt u glavu', nova predstava Darie Lorenci Flatz "Ja, glumica", kao i urnebesna komedija "Provod".
I, kako navode organizatori, pripremaju i "šlag na torti" za sve ljubitelje komedija. Publici će izvesti "dalmatinsku premijeru komedije "Skliske vježbe" legendarnih Đurđe i Franka. I to sve do kraja srpnja, a kolovoz i rujan nose nova kazališna iznenađenja.", navode.
Festival Teatar uz more u samo nekoliko godina prerastao je u jedan od najprepoznatljivijih ljetnih kazališnih projekata u Hrvatskoj, rekao je producent Tadija Kolovrat.
"I ove godine nastavljamo širiti svoju mrežu ljetnih pozornica, nakon što smo lani otvorili nove lokacije u Šibeniku i Rogoznici. Ponosni smo i na uspješnu suradnju s Hrvatskim narodnim kazalištem u Šibeniku, koja je izrasla iz dječjih predstava u ozbiljno partnersko povezivanje kroz zajednička gostovanja i projekte diljem Hrvatske. U sklopu te suradnje održavaju se i 'Dani HNK Šibenik u Hvaru', koji će ove godine biti organizirani treći put zaredom", istaknuo je Kolovrat, koji je uz Damira Bubala najzaslužniji što Teatar uz more već šestu godinu zaredom pretvara hrvatsku obalu i otoke u veliku ljetnu pozornicu kazališta i glazbe.
