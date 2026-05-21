Europa razmišlja o planu B umjesto NATO-a

Jedna od često spominjanih alternativnih zapovjednih struktura jest britanski vođeni savez od deset uglavnom baltičkih i nordijskih zemalja poznat kao Joint Expeditionary Force (JEF), sa stalnim zapovjedništvom blizu Londona. Osnovan 2014. od strane Britanije i još šest članica NATO-a, JEF je izvorno zamišljen kao dopuna većem savezu koja može brzo rasporediti snage u situacijama koje ne dosežu prag članka 5. Njegova se uloga proširila kada su se Švedska i Finska pridružile koaliciji 2017., nekoliko godina prije nego što su podnijele zahtjev za članstvo u NATO-u. Danas se na njega gleda kao na način zaobilaženja jedne od slabosti NATO-a: svaka članica može blokirati aktiviranje članka 5, za što je potrebna jednoglasna odluka. JEF, kako je rekao njegov tadašnji zapovjednik, britanski general bojnik Jim Morris 2023., “može reagirati na situacije bez potrebe za konsenzusom”. Već je nekoliko puta aktiviran, za vježbe i pomorske ophodnje.