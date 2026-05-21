Plenković i Grlić Radman izrazili žaljenje zbog smrti Julienne Bušić

Julienne Bušić svoj je život posvetila borbi hrvatskog naroda, poručio je u četvrtak premijer Andrej Plenković u povodu njezine smrti.
"Kao Amerikanka, svojom je odanošću hrvatskoj slobodi i neovisnosti dirnula mnoge ljude u domovini i hrvatskom iseljeništvu te ostala trajnim simbolom povezanosti Hrvatske i njezina iseljeništva", poručio je Plenković.
"Nakon demokratskih promjena radila je u uredu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, a svoju ljubav prema Hrvatskoj i borbi za hrvatsku neovisnost opisala je u knjigama i člancima koji su objavljivani u hrvatskim i američkim časopisima", poručio je Plenković u izrazu sućuti.
"Nedostajat će nam spisateljica, esejistica i prevoditeljica koja je istinski voljela Hrvatsku", zaključio je.
Grlić Radman: Obilježila je dio hrvatske političke i društvene povijesti
Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman je u četvrtak na društvenoj platformi X izrazio žaljenje zbog smrti Julienne Bušić, američko-hrvatske književnice i udovice pokojnog Zvonka Bušića, bivšeg hrvatskog emigranta.
"S tugom sam primio vijest o smrti Julienne Bušić. Ostat će zapamćena kao književnica i osoba koja je obilježila dio hrvatske političke i društvene povijesti", napisao je na X-u Grlić Radman.
Hrvatski mediji su ranije u četvrtak javili da je Bušić umrla u 78. godini.
"Njezina povezanost s Hrvatskom i hrvatskim iseljeništvom, kao i posvećenost Hrvatskoj za koju se zauzimala, ostaju trajno zabilježeni u povijesti naše domovine", dodao je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova.
Udovica Zvonka Bušića preminula u 78. godini
Julienne Bušić, američko-hrvatska književnica i udovica pokojnog Zvonka Bušića, bivšeg hrvatskog emigranta i političkog aktivista, umrla je u 78. godini.
Njezin suprug Zvonko Bušić je bio hrvatski nacionalist i emigrant koji je zbog političkih razloga, privlačenja pozornosti na hrvatski položaj u Jugoslaviji, oteo zrakoplov kompanije TWA 1976. godine na liniji od New Yorka do Chicaga.
Julienne Bušić je sa svojim suprugom i još trojicom hrvatskih emigranata sudjelovala u otmici zrakoplova. Zbog toga što je pri demontaži bombe postavljene u ormariću na njujorškoj podzemnoj željeznici poginuo policajac, oboje su zbog otmice aviona koja je rezultirala smrću osuđeni na doživotni zatvor.
Julienne Bušić puštena je iz zatvora 1989. nakon 13 godina provedenih iza rešetaka. Zvonko Bušić pomilovan je 2008. i deportiran u Hrvatsku, a umro je 2013. godine.
Nakon dolaska u Hrvatsku početkom devedesetih, Julienne Bušić radila je u hrvatskoj diplomaciji i objavila nekoliko knjiga.
