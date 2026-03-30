Fra Tomašević iz Betlehema: Ne osjećamo strah, vjernici ostaju na misi i dok traje uzbuna

Ravnatelj Franjevačkog dječjeg doma i župni vikar u Betlehemu, hrvatski svećenik fra Sandro Tomašević u N1 studiju uživo kod Hrvoja Krešića govorio je o proslavi Velikog tjedna u ratnim uvjetima u Svetoj zemlji
Oglas
Latinski patrijarh, kardinal Pierbattista Pizzaballa, i velečasni Francesco Ielpo zaustavljeni su u nedjelju ispred crkve Svetog groba, za koju se vjeruje da je mjesto Isusovog raspeća, gdje su planirali održati misu na Cvjetnicu. Taj je potez vlasti Izraela izazvao brojne oštre reakcije diljem svijeta.
Podsjetimo, izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da su vjernici "svih vjera" zamoljeni da ne posjećuju mjesta u Starom gradu Jeruzalema iz sigurnosnih razloga nakon nedavnih iranskih napada.
Kako je u tim uvjetima izgledala Cvetnica u Betlehemu?
"Bilo je dosta svečano i mirno, puno ljudi. Bilo je jako svečano i danas, cijeli Veliki tjedan će jako puno vjernika sudjelovati u liturgiji. Kao franjevci, uvijek imamo pun program, a imali smo i procesiju na Cvjetnicu", otkrio je fra Sandro Tomašević u našem programu.
Mnogi se raspituju kad mogu opet hodočastiti u Svetu zemlju
Naglasio je kako su oni naviknuti na izvanredne situacije i da "kad se čuje uzbuna, ljudi ostaju na misi jer im je tada molitva možda i najvažnija".
U ovom trenutku, hrvatskih hodočasnika u Svetoj zemlji nema jer se još ne izdaju turističke vize. Bio ih je manji broj otprije, koji su čekali na izlazak iz Izraela, ali mnogi zovu i raspituju se kad bi mogli doći u Izrael.
"Dolazi nam lokalno stanovništvo i o njima brinemo, oni sad posjećuju sveta mjesta. Naši ljudi se svakodnevno javljaju i raspituju o situaciji. A nama koji ovdje dugo živimo sve je ovo svakodnevnica i ne osjećamo strah. Ovdje je milosno živjeti i ljudi imaju veliku želju biti u Svetoj zemlji na svetim slavljima, ali moraju se malo strpiti", istaknuo je fra Tomašević.
Dodao je i da im djeca u Dom svakodnevno dolaze na objed, na instrukcije i igranje, a nastava se trenutačno odvija online. "Život se odvija normalno koliko god je to moguće", zaključio je hrvatski svećenik iz Betlehema.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas