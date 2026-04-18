Ministarstvo reagiralo na sindikalni prosvjed: "Plaće su rasle više od 100 posto"

Nakon što je u organizaciji tri sindikalne središnjice SSSH, NHS i MHS te SUH održan prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine", oglasilo se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.
Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Zbog svega što je u posljednjih deset godina napravljeno za unaprjeđenje materijalnog i nematerijalnog statusa zaposlenika u obrazovanju, ne nalazimo nikakav razlog za sindikalni prosvjed. Plaće u obrazovanju u odnosu na 2016. godinu rasle su više od 100%.
Niti jedna Vlada nije napravila ni približno toliko za materijalni status učitelja koliko je napravila ova Vlada. U 2025. godini osnovica je rasla dva puta i tada su plaće u obrazovanju ponovno rasle - za ukupno 6%. Osim toga, tijekom 2026. godine osnovica za izračun plaća u javnim službama povećat će se za dodatnih 3%.
Posebno ističemo da su i u vrijeme ozbiljnih kriza rasle plaće u obrazovanju. Naime, čak i za vrijeme koronakrize kada je BDP pao za više od 8 posto, kada su plaće u privatnom sektoru padale i kada nije bilo govora o inflaciji, plaće zaposlenicima u obrazovanju povećane su za 2%.
Ako govorimo o utjecaju inflacije, prema dostupnim podacima, kumulativna inflacija od 2019. do siječnja 2025. bila je 28,1%, a rast plaće učitelja u istom razdoblju 67%, što nam pokazuje da je unatoč inflaciji povećanje plaća učitelja u navedenom razdoblju i dalje značajno.
Želimo istaknuti da su sva materijalna prava iz granskih kolektivnih ugovora (kao što su božićnica, regres i uskrsnica) na snazi i redovito se isplaćuju zaposlenicima u sustavu obrazovanja i znanosti. Osim toga, prije prošlogodišnjih sindikalnih akcija, na zahtjev sindikata, donesena je i odluka da će zaposlenici u sustavu obrazovanja i znanosti biti izuzeti od ocjenjivanja.
Sve to potvrđuje da Vlada i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih imaju ozbiljan, iskren i potpuno transparentan odnos prema sindikatima te je upravo i taj odnos rezultirao spomenutim povećanjem plaća za više od 100% od 2016. godine do danas te zbog toga ne vidimo razlog za sindikalne akcije. Podaci o plaćama dostupni su na sljedećoj poveznici: https://mzom.gov.hr/vijesti/8?tema=37."
