Iskusni general upozorio Europu: Završit ćemo kao Ukrajina ako nešto ne promijenimo
Francuska prepisuje svoj način ratovanja koristeći lekcije iz Ukrajine i Bliskog istoka, dok se priprema za mogući sukob s Rusijom kasnije ovog desetljeća.
Oba sukoba oblikuju nadolazeće odluke o tome koje će oružje Pariz razvijati, kupovati i raspoređivati, dok se francuska vlada priprema predstaviti ažurirani zakon o vojnom planiranju 8. travnja.
"Primjenjujemo sve što možemo naučiti iz Ukrajine, posebno u pogledu razvoja sposobnosti, bilo u vezi s onim što se trenutno događa na Bliskom istoku ili sutra na istočnom krilu", rekao je za Politico general Dominique Tardif, zamjenik načelnika francuskog ratnog zrakoplovstva.
Francuska ne promatra samo izdaleka, već uči u stvarnom vremenu. Francuski borbeni zrakoplovi i sustavi protuzračne obrane trenutačno su raspoređeni u zemljama poput Ujedinjenih Arapskih Emirata kako bi odbili iranske napade dronovima. Francuski vojnik stacioniran u Iraku također je poginuo od iranskog drona u ranim danima rata.
Rat visokog intenziteta u Ukrajini, a sada i na Bliskom istoku, razotkrio je praznine u arsenalu Zapada. Oružane snage NATO-a još nisu u potpunosti opremljene za borbu protiv jeftinih prijetnji na isplativ način, jer su projektili znatno skuplji od bespilotnih letjelica koje presreću.
"Radimo na čitavom nizu projekata kako bismo smanjili troškove uništavanja dronova Shahed", objasnio je Tardif, misleći na masovno proizvedene iranske dronove koje koriste i Rusija u Ukrajini i Teheran u Zaljevu. Jeftinije opcije uključuju gađanje dronova iz helikoptera Fennec, što je francuska vojska već testirala, kao i opremanje borbenih zrakoplova Rafale jeftinijim laserski navođenim raketama.
Za streljivo 8,5 milijardi eura
Pariz također aktivno surađuje s francuskim tvrtkama Alta Ares i Harmattan AI na jeftinijim presretačkim dronovima, rekao je general. Iako još nisu potpuno operativni, program Alta Aresa "ubrzava se", dodao je, a oprema je već raspoređena na Bliskom istoku.
Prošlog tjedna ministar obrane Sébastien Lecornu rekao je da nekoliko francuskih tvrtki ima sposobnost proizvoditi tisuće presretačkih dronova mjesečno te dodao da će uskoro otvoriti novu tvornicu. Također je najavio da će Francuska do 2030. potrošiti 8,5 milijardi eura na streljivo.
"Prelazimo iz svijeta u kojem su male zalihe bile dovoljne u novi u kojem ih treba povećati", rekao je francuski general. "To također znači da će možda trebati umnožiti proizvodne linije. Ako imamo jednu, možda bismo trebali imati dvije, a to zahtijeva ulaganja."
Zračna nadmoć
Dva rata također naglašavaju važnost uspostavljanja zračne nadmoći, što je temeljna doktrina NATO-a. SAD i Izrael to su postigli nad Iranom uništavanjem većine njegove avijacije i snažnim napadima na njegovu protuzračnu obranu, dok Rusija nije uspjela postići isto u Ukrajini.
Zato je, tvrdi Tardif, Moskva i dalje zaglavljena u ratu iscrpljivanja. To je također omogućilo dronovima da postanu dominantno obilježje rata.
"Bez zračne nadmoći dolazi do paralize operacija udara s tla na tlo. Samo 20 posto dubinskih udara koje su Rusi izveli protiv Ukrajine pogodilo je svoje ciljeve. Za usporedbu, 100 posto američkih i izraelskih udara na Iran pogodilo je ciljeve."
Izraelski zračni napadi koji su uništili oko 80 posto iranskih kopnenih sustava za otkrivanje protuzračne obrane pokazali su da je zračna nadmoć ostvariva, rekao je francuski general. Strategija usmjerena na sprječavanje neprijatelja da uđe i manevrira u osporavanom području, tzv. anti-access/area denial, "nije neizbježna", rekao je Tardif. "Znamo kako se nositi s tim kada si osiguramo sredstva za to."
U tu svrhu francusko ratno zrakoplovstvo razmatra projektile za potiskivanje neprijateljske protuzračne obrane, odnosno onesposobljavanje sposobnosti protivnika da ugrozi francuske zrakoplove. Proizvođač projektila MBDA trenutačno radi na programu nazvanom Stratus koji uključuje tu sposobnost.
"To je temeljno i ključno za zračnu nadmoć i tako ćemo uspjeti prijeći iz rata iscrpljivanja u rat odluke", objasnio je general.
Pripreme za ruski "šok"
Tardifov srednjoročni prioritet je pomoći pripremiti francusko ratno zrakoplovstvo za ono što je načelnik glavnog stožera general Fabien Mandon nazvao "šokom", odnosno potencijalnim ruskim napadom na NATO.
"Nije nemoguće da će Rusija testirati NATO između 2028. i 2029.", kazao je Tardif, ponavljajući upozorenja drugih vojnih i obavještajnih dužnosnika.
"Ako dođe do problema na istočnom krilu, imajući na umu da baltičke države nemaju borbeno zrakoplovstvo, a rumunjsko je donekle ograničeno, piloti iz zapadnoeuropskih zemalja, uključujući i nas, naći će se na prvoj liniji od prvog dana", dodao je.
Paralelno s tim, Francuska ozbiljno razmatra jeftinije načine obrane svojih zračnih baza, jer "svi imamo na umu što su Ukrajinci uspjeli postići duboko unutar ruskog teritorija, napadajući zračne baze i neutralizirajući platforme za lansiranje, zrakoplove i bombardere na tlu", rekao je general, referirajući se na ukrajinsku operaciju Spiderweb iz 2025.
No ratno zrakoplovstvo neće odustati od visokotehnološkog i skupog naoružanja kako bi izbjeglo zaglavljivanje u ratu iscrpljivanja.
"Želimo masu kako bismo zasićili obranu i probili neprijateljske linije unatoč radarima i sustavima zemlja-zrak, ali također trebamo odlučujuće streljivo. Ako imate samo streljivo za iscrpljivanje, završite u situaciji poput Ukrajine, odnosno zamrznutog sukoba", istaknuo je francuski general u svom upozorenju ne samo svojoj, nego i drugim europskim zemljama saveznicama.
Dodao je da francusko ratno zrakoplovstvo također razmatra tzv. suradničke borbene letjelice: dronove pokretane umjetnom inteligencijom, mase između dvije i četiri tone, dizajnirane da lete uz pilote u borbenim zrakoplovima. Jedan od njihovih ciljeva je preciznije otkrivanje i geolociranje prijetnji.
Tardif je rekao da će ratno zrakoplovstvo pokrenuti zahtjev za informacijama putem agencije za nabavu naoružanja DGA kako bi procijenilo što industrija može ponuditi. Među takvim letjelicama na tržištu su Andurilov Fury i Airbus-Kratos Valkyrie.
Rusija, naglasio je zamjenik načelnika zrakoplovstva, također brzo napreduje u tehnologiji, stalno unapređujući svoje dronove tipa Shahed, projektile i senzore borbenog zrakoplovstva.
"Budući da velik dio nacionalnog bogatstva usmjeravaju u obrambenu industriju, njihovi projektni uredi prirodno su sposobni ostvarivati vrlo značajan napredak", zaključio je Tardif.
