afera "softver"

FOTO / Ovo je zatvor u koji je prebačena Gabrijela Žalac

author
N1 Info
|
11. pro. 2025. 09:20
Kaznionica Požega
Ivica Galovic/PIXSELL

Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, koja služi zatvorsku kaznu zbog afere Softver, prebačena je iz zagrebačkog Remetinca u kaznionicu u Požegi, gdje je smještena na otvoreni odjel.

Žalac se na odsluženje dvogodišnje kazne javila prošlog mjeseca, a pri dolasku u Remetinec s dva kofera slala je poljupce okupljenim novinarima. Prvo je bila smještena u Centru za dijagnostiku, gdje osuđenici u pravilu provedu tridesetak dana radi obrade i procjene u kojim će uvjetima služiti kaznu.

Jedina ženska kaznionica

Njezino novo odredište je potpuno obnovljena kaznionica u Požegi, koja ima moderne prostore i sobe te je jedina ustanova, piše Index, u kojoj kaznu zatvora izdržavaju sve pravomoćno osuđene žene u Hrvatskoj.

Kaznionica Požega
Kaznionica Požega
Požega
Podsjetimo, bivša ministrica nagodila se s Uredom europskog tužitelja (EPPO) te pred Županijskim sudom u Zagrebu priznala krivnju. Osuđena je na dvije godine zatvora zbog zloporabe položaja i ovlasti te trgovanja utjecajem, jer je pogodovala pri nabavi preplaćenog softvera dok je vodila ministarstvo.

Sporni softver plaćen je 2018. godine 1,73 milijuna eura, dok je kasnijom procjenom utvrđeno da mu je realna tržišna vrijednost bila svega 360.000 eura.

Mogućnost uvjetnog otpusta

Nakon što odsluži polovicu kazne, Žalac će imati pravo podnijeti zahtjev za uvjetni otpust, iako se takvi zahtjevi u praksi rijetko odobravaju prije odslužene dvije trećine kazne. U tijeku je i postupak koji se odnosi na dodatnu kaznu od sedam mjeseci, a ako zatraži objedinjavanje, sud će joj odrediti jedinstvenu kaznu.

Teme
Afera softver Kaznionica Požega gabrijela žalac kaznionica u požegi remetinec

