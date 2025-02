Gardašević: Ustavni sud morao bi se češće oglašavati, a političari moraju moći neke stvari prevladati i ići dalje

Podijeli :

U specijalnom izdanju N1 studija uživo gostovao je profesor ustavnog prava Đorđe Gardašević i s Ninom Kljenak razgovarao o ovlastima predsjednika i nužnosti suradnje predsjednika i premijera.

“Pitanja suradnje predsjednika i premijera su ona o kojima institucije i javnost imaju i pravo i obavezu reći nešto, pogotovo onaj intelektualni dio javnosti koji je tu ne samo da prima plaću iz proračuna nego da i progovara o pitanjima od javnog interesa. Što se tiče institucija, tu je Ustavni sud”, napominje Gardašević.

On ima ovlasti da reagira, čak i ako ga nitko ne pita, na vlastitu inicijativu, kad utvrdi ili uoči da postoje neke nepravilnosti ili neustavnosti i da na taj način upozori javnosti ili ostale institucije da nešto treba mijenjati. Ustavni sud je to nekada činio, a više puta to nije činio, ostao je pasivan, i tu ima prostora za napredak, naglašava Gardašević.

Izostala je šira rasprava, ona se uglavnom svodi na nekoliko ljudi koji su voljni nešto reći, ali u jednom otvorenom društvu puno toga bi trebalo raspraviti.

“Ustav je pisan za onoga tko nosi vlast a ne za osobu koja će biti apsolutno najprosvjećeniji vladar svih vremena već za nekoga tko može biti ovakav ili onakav. Obveza svih je da se ravnaju prema tome i da surađuju s ostalim nositeljima vlasti. Izlika da netko tko obnaša funkciju “nije normalan”, pa nas to oslobađa obveze da komuniciramo s njim, ne stoji”, zaključuje profesor.

“Mnogo puta Ustavni sud nije reagirao, a kad je reagirao, reagirao je nekad dobro a nekad vrlo nespretno, primjerice oko izbornih jedinica, tu je postavljao parametre koji su bili nekoherentni. Ima neujednačenu praksu i trebao bi se češće oglašavati, osobito ako smo mu dali ulogu da bude, kolokvijalno rečeno, čuvar ustava. Onaj tko je u politici mora preuzeti teret da trpi i komunikaciju koju smo vidjeli u ovoj mučnoj kohabitaciji zadnjih par godina, uvjeren sam da bi te stvari morali prevladati i ići dalje”, istaknuo je Gardašević.

