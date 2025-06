Gdje će organizator naći 5.000 redara za Thompsonov koncert i hoće li to biti dovoljno?

"Kada se govori o zaštitarima pod tim se ne podrazumijevaju samo licencirani zaštitari, nego i redari, razni volonteri, pripadnici civilne zaštite, vjerojatno i nešto pripadnika službi sigurnosti, studenti... a ne treba zaboraviti i angažman članova braniteljskih udruga. Mislim da su svi oni ubrojani u tih pet tisuća. Ja sam govorio i o manjem broju zaštitara dovoljnom za osiguravanje samog skupa - dvije i pol do tri tisuće ljudi. No, u to nisam ubrojao prometno i trasno osiguranje i osiguranje na parkiralištima. Sam domaći zaštitarski sektor sigurno nema tog kapaciteta, jer ako bude angažirano toliko zaštitara, trpjet će sigurnost drugih objekata koji iziskuju njihov angažman", objašnjava Marjanović.