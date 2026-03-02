Oglas

POLITIČKA ANALIZA

Gjenero: Plenkovićeva pozicija je relaksiranija jer više ne ovisi o hirovitoj ruci Josipa Dabre

N1 Info
02. ožu. 2026. 17:33

Politički analitičar Davor Gjenero komentirao je stanje u vladajućoj koaliciji u Novom danu Ivana Hrstića

"Čini mi se da je premijer Andrej Plenković uspješno zakrpao pukotine u vladajućoj koaliciji. Plenkovićeva pozicija sad je relaksiranija jer više ne ovisi o hirovitoj ruci Josipa Dabre", naglasio je Gjenero.

Dodao je i da je nakon ulaska Boške Ban u vladajući tim, Plenković uspješno pobudio paranoidne reakcije kod lijevo-zelene opozicije, ali očito je i kako nije do kraja uspio napraviti korak naprijed koji bi mu zaštitio desni politički bok, koji mu je "još uvijek otvoren i u političkoj areni i u stranci".

Gjenero smatra da "umjereno desnom" predsjedniku HDZ-a ne može škoditi okupljanje liberalno-demokratskog centra oko Matije Posavca, a i pokazalo se da liberalni blok nije automatski lovište za koaliciju SDP-a i Možemo.

Cijeli razgovor pogledajte u VIDEU.

Teme
Andrej Plenković Boška Ban Davor Gjenero HDZ Josip Dabro Matija Posavec Vladajuća koalicija

