Gjenero: Plenkovićeva pozicija je relaksiranija jer više ne ovisi o hirovitoj ruci Josipa Dabre

Dodao je i da je nakon ulaska Boške Ban u vladajući tim, Plenković uspješno pobudio paranoidne reakcije kod lijevo-zelene opozicije, ali očito je i kako nije do kraja uspio napraviti korak naprijed koji bi mu zaštitio desni politički bok, koji mu je "još uvijek otvoren i u političkoj areni i u stranci".