Gjenero: Plenkovićeva pozicija je relaksiranija jer više ne ovisi o hirovitoj ruci Josipa Dabre

Politički analitičar Davor Gjenero komentirao je stanje u vladajućoj koaliciji u Novom danu Ivana Hrstića
"Čini mi se da je premijer Andrej Plenković uspješno zakrpao pukotine u vladajućoj koaliciji. Plenkovićeva pozicija sad je relaksiranija jer više ne ovisi o hirovitoj ruci Josipa Dabre", naglasio je Gjenero.
Dodao je i da je nakon ulaska Boške Ban u vladajući tim, Plenković uspješno pobudio paranoidne reakcije kod lijevo-zelene opozicije, ali očito je i kako nije do kraja uspio napraviti korak naprijed koji bi mu zaštitio desni politički bok, koji mu je "još uvijek otvoren i u političkoj areni i u stranci".
Gjenero smatra da "umjereno desnom" predsjedniku HDZ-a ne može škoditi okupljanje liberalno-demokratskog centra oko Matije Posavca, a i pokazalo se da liberalni blok nije automatski lovište za koaliciju SDP-a i Možemo.
