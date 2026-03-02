Tadić o eskalaciji: "I kod prljave bombe i kod nuklearne postoje tri stvari o kojima treba voditi računa"

"Mislim da je korektno govoriti o ratu SAD-a i Izraela protiv Irana, a ne o nekakvoj ograničenoj vojnoj operaciji. Skala napada, razmjer napada i trajanje govori da se radi o ratu. Trumpovi postavljeni ciljevi su doista pravi ratni ciljevi. Ne radi se ni o čemu ograničenom", rekao je Tadić i dodao: