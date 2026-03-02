Tadić o eskalaciji: "I kod prljave bombe i kod nuklearne postoje tri stvari o kojima treba voditi računa"

Tonči Tadić, fizičar, nuklearni stručnjak i analitičar, bio je gost Novog dana kod Ivana Hrstića gdje je komentirao napad SAD-a i Izraela na Iran.
"Mislim da je korektno govoriti o ratu SAD-a i Izraela protiv Irana, a ne o nekakvoj ograničenoj vojnoj operaciji. Skala napada, razmjer napada i trajanje govori da se radi o ratu. Trumpovi postavljeni ciljevi su doista pravi ratni ciljevi. Ne radi se ni o čemu ograničenom", rekao je Tadić i dodao:
"To što je ovdje isto indikativno je brzina kojom je iransko vodstvo našlo zamjene za državno čelništvo. Unatoč očekivanjima SAD-a i Izraela da će obezglavljivanje iranske države voditi na brze pregovore, to se nije dogodilo.
Režim je već davno prije pripremio zamjene za one koji su likvidirani i nastavlja funkcionirati."
"Ako Iran ima nuklearno oružje, vrijeme je da to vidimo"
Tadić je odgovorio i što ako Iran odluči upotrijebiti 'prljavu bombu'.
"To ćemo saznati vrlo brzo. I kod 'prljave bombe' i nuklearne bombe postoje tri stvari o kojima treba voditi računa. To su tehnologija, vojna primjena i politička pozadina.
Korištenje nuklearnog oružja ne znači preokret u ratu, znači otvaranje nuklearnog rata. Ako se nastavi napad na Iran ovim intenzitetom - to su okolnosti u kojima režim, ako doista raspolaže nuklearnim oružjem, koristi to nuklearno oružje", govori Tadić i nastavlja:
"Ako ga nemaju, mogu posegnuti za prljavom bombom, ali pitanje je mogu li uopće dobaciti prljavu bombu s radioaktivnim materijalom do Izraela ili bilo kojih američkih saveznika na Bliskom istoku", kaže Tadić i dodaje što bi bile posljedice.
"Postići će samo to da će druga strana uzvratiti istom mjerom. Otvorit će se nuklearna faza rata koja nikome u Iranu ne može donijeti ništa dobro", zaključuje Tadić.
