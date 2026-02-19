Posavec: Nećemo u Plenkovićevu većinu, stvaramo novi liberalni blok s IDS-om

Međimurski župan Matija Posavec kod Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo komentirao je potrese u vladajućoj koaliciji i najavio da sljedeći tjedan NPS kreće s IDS-om u stvaranje novog centrističkog liberalnog bloka
"Idealno je vrijeme za novi početak. Idući tjedan sastajem se s kolegama iz IDS-a i Nezavisne platforme Sjever (NPS) kako bismo vidjeli možemo li ići u okrupnjavanje liberalnog centra", otkrio je našem Krešiću međimurski župan Posavec, koji predvodi NPS.
Smatra da bi u slučaju okrupnjavanja takvog liberalnog centrističkog bloka, na idućim izborima mogli osvojiti dovoljno glasova da participiraju u vlasti.
"Dosadašnji izbori pokazali su da centrističke liberalne opcije osvajaju 10-15 manadata, a to znači da se bez njih ne može formirati vlast. Da smo se uspjeli okupiti za prošle parlamentarne izbore, danas bismo odlučivali i društvo ne bi toliko bilo opterećeno ideologijama kao danas", naglasio je Posavec.
"Plenković će to sve brzo riješiti"
NPS u Saboru ima dva zastupnika i spominjalo ih se kao moguće nove saveznike parlamentarne većine Andreja Plenkovića, ali Posavec tu mogućnost odlučno odbacuje.
"Ovo čemu svjedočimo je šlag na tortu svega što se događa posljednjih godinu dana. Nije problem u sviraču nego u poruci koju šalje čovjek koji je bio i ministar i potpredsjednik Vlade, a sad je saborski zastupnik većine. Politički se prostor sužava i šalje se kriva poruka. Crta se mora povući, a poručujem da se nas ne može koristiti za ikakvo preslagivanje", istaknuo je Posavec i dodao da je uvijek za izbore, ako nema stabilne parlamentarne većine.
Uz to, poziva sviju da se vrate na izvorišne osnove Ustava i ne ruše antifašističke temelje moderne Hrvatske.
Posavec je uvjeren je kako će Plenković brzo riješiti probleme u vladajućoj koalicji te da potrebe za preslagivanjem neće ni biti.
