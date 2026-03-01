Gulaš bez kapi vode: Dodajte ovo u lonac i meso će biti mekano, a umak gust i ukusan

Gulaš bez vode zahtijeva samo strpljenje i dobar lonac, a rezultat opravdava svaku minutu čekanja pokraj štednjaka, piše Krstarica. Tajna savršenog okusa nije u skupom mesu, već u tekućini koju meso i povrće ispuste tijekom termičke obrade. Mnogi griješe jer odmah doliju litru vode, čime razvodne okus i dobiju kuhanu juhu umjesto pravog jela. Evo kako izbjeći tu pogrešku i pripremiti gulaš bez vode koji se pamti.