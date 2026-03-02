napeta situacija u svijetu
Ovo bi bile najsigurnije zemlje u slučaju Trećeg svjetskog rata?
Bilo koja od ovih 11 zemalja mogla bi biti sigurna u zaštiti od globalnog sukoba
Dok SAD, Izrael i Iran povećavaju napetosti nakon razmjene zračnih napada, objavljen je popis najsigurnijih zemalja u kojima se možete skloniti ako izbije Treći svjetski rat.
Nakon što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazdnih napada diljem Bliskog istoka, razumljivo je da mnogi očekuju da bi se situacija mogla pretvoriti u otvoreni rat.
Ako se to dogodi, postoji mnogo lakih meta koje bi druge zemlje mogle napasti kako bi nanijele što veću štetu stanovništvu i gospodarstvima.
U svijetu postoji 11 zemalja i otoka koji imaju potencijal zaštititi stanovništvo od posljedica, i nuklearnih i političkih, prenosi Unilad.
Antarktika
Ovo je možda jedno od očitijih mjesta, s obzirom na to da je riječ o golemoj ledenoj površini usred ničega, bez država u blizini.
Međutim, ondje vladaju vjerojatno jedni od najtežih terenskih uvjeta, pa iako vas može spasiti od nuklearnog napada, mogla bi vas pretvoriti u ledenu skulpturu.
Island
Sljedeća je još jedna ledena zemlja, prikladno nazvana Island.
Osim okolišnih uvjeta, Island nikada nije sudjelovao u modernom ratu ili invaziji – ne računajući vikinške pohode.
Novi Zeland i Australija
Ako Island drži prvo mjesto na Globalnom indeksu mira, Novi Zeland je drugi, a Australija nije daleko iza.
Istraživačka novinarka i autorica Annie Jacobsen također je objasnila da bi Australija i Novi Zeland mogli biti među najboljim mjestima za ostanak jer su jedni od rijetkih u južnoj hemisferi koji su sposobni "održati poljoprivredu“.
Tuvalu
Tuvalu, mali otok s 11.000 stanovnika, mogao bi biti sigurno utočište koje vam je potrebno u slučaju rata.
Argentina
Ponekad preživljavanje rata ne ovisi o vjerojatnosti da ćete biti uvučeni u sukob – već o prirodnim resursima koji vam mogu pomoći u razdoblju bez opskrbe.
Tu Argentina dolazi do izražaja.
Zemlja ima toliko usjeva pšenice da bi mogla uzdržavati sebe i svoje stanovništvo sve dok nuklearna zima ne završi.
Butan
Butan je također miroljubiva država koja se 1971. proglasila neutralnom.
Ima planinske regije, što joj daje prednost ako bi se netko pokušao prikrasti granicama.
Švicarska
Švicarska je poznata kao neutralna strana u svakom sukobu te je ostala po strani čak i kada je riječ o pružanju pomoći Ukrajini tijekom ruske invazije.
Stoga zapravo nema razloga da bi je neka druga zemlja pokušala uvući u sukob.
Indonezija
Poput Švicarske, Indonezija se uglavnom držala po strani te se čak pridružila kontroverznom Odboru za mir Donalda Trumpa kako bi dodatno ojačala svoje napore u očuvanju globalnog mira.
Čile
Čile, bio bi odlično mjesto za otići ako izbije rat.
S obalom koja se proteže kilometrima i obiljem prirodnih resursa, dobra je opcija za skloniti se od rata.
Fidži
Poput Antarktike, Fidži je udaljen od drugih zemalja – oko 2.700 milja od Australije.
S velikim šumama i bogatim mineralnim resursima, djeluje poput prirodnog štita od pogleda iz zraka.
Južna Afrika
Kao i Čile, Južna Afrika poznata je po vinima i vinogradima, ali ima i obilje hrane, obradivog zemljišta i svježe vode.
Stoga bi mogla proći bez većih posljedica.
