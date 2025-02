Goran Vojković o izvješću o Jadroliniji: Očekujemo ostavke i to već danas

Podijeli :

N1

U Novom danu kod Nine Kljenak situaciju u Srbiji komentirao je kolumnist Indexa Goran Vojković. Osvrnuo se i na izvješće o tragediji trajekta Lastovo koje je jutros objavljeno.

Studentski prosvjedi u Srbiji ne posustaju, a sve više ljudi pridružuje se ovom prosvjedu. Vojković kaže kako je zanimljivo da prvi put nije riječ o nezadovoljstvu politikom nego kontinuiranim zaostajanjem Srbije, posebno u smislu poštivanja propisa.

“Institucije su puno više zarobljene nego bilo gdje u JI Europi. Vučić sada pokušava opstati, ali prosvjed je protiv politike i toga gdje su doveli Srbiju. Ako rade institucije, onda se kontrolira javna nabava, kapital… I onda mnogi koji su pri vlasti gube. To je jedan sistemski bunt na koji Vučić odgovara emisijama svaki dan. On se postavio u ulogu cara koji odgovara svojim podanicima. Ovlasti predsjednika u Srbiji su vrlo slične kao u Hrvatskoj. Koji su njegovi poslovi? Sjedne na televiziji i kuka…”, govori Vojković.

“Studenti kažu ‘to nije tvoj posao’. Njih ne zanima što radi predsjednik jer to nije njegov posao. To je kao da Milanović svaku večer sjedi na televiziji i priča o civilnoj zaštiti i svemu ostalome… On koristi dio stanovništva koji ne zna ništa drugo”, pojašnjava Vojković.

“Vučić je praktično bivši, samo mu nitko ništa nije rekao. Nema ga tko naslijediti. Većina srpskih lidera i dalje ima iste probleme. Što će biti s Kosovom? Sutra da se Kosovo odluči vratiti Srbiji, koliko bi Albenci birali svojih predstavnika u Narodnu skupštinu? Da se Kosovo integrira nazad u Srbiju, Albanci bi birali 30 zastupnika. Srbija nema odgovore, ali nema ni političara koji će jasno reći smjer”, kaže.

Vučić sada, navodi Vojković, očajnički traži neprijatelje. Ponavlja da su studenti izabrali jako dobru taktiku, ali da se postavlja pitanje gdje je budućnost Srbije.

Jadrolinija

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture završilo izvide pomorskih prekršaja koje je provodilo vezano uz nesreću broda “Lastovo” koja se dogodila 11. kolovoza 2024. godine u Malom Lošinju te je izvješće o provedenim izvidima objavljeno u ponedjeljak na internetskoj stranici Ministarstva.

Vojković kaže da očekuje ostavke, i to već danas.

Podsjeća da postoje tri različite istrage o ovom slučaju.

On kaže kako se stvari ispravljaju nakon svake nesreće. “Nakon sto i nešto godina razvoja, kad dođe do nesreće, mora biti više uzroka. Neki su spominjali starost broda, ali to nije problem ako se brod održava. Problem je ekonomski”, govori Vojković. Pita se i kako se uopće dogodilo da su ljudi smjeli stajati ispod te rampe. “Kako su se ti ljudi tu našli, to se apsolutno mora dobiti odgovor”, kaže.

Vojković kaže kako je politika kupovanja starih brodova i onda ulaganje ogromnog novca u prepravku tih brodova.

“Neovisno o ovoj konkretnoj nesreći, činjenica je da nitko ne odgovara na pitanja, a da ni oporba ne postavlja konkretna pitanja. Nisu dali neke konkretne prijedloge što ćemo s linijskim prijevozom. Neku ozbiljnu raspravu o tome nismo vidjeli od nikoga, to je problem. To je ozbiljna tema o kojoj se ne raspravlja. Uprava Jadrolinije nije ovo dobro komunicirala”, govori .

Hrvatske šume

Na pitanje o situaciji u Hrvatskim šumama, bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro prijeti da neće podržati vladajuću većinu ne bude li smijenjen Nediljko Dujić, Vojković kaže kako premijer ne voli ucjene pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li Plenković morati izaći u susret Domovinskom pokretu i smijeniti Dujića ili će naći nove partnere.

“Ne brinite što trenutno nemamo većinu, ne daj Bože oporbi da dobije vlast pa da za iste novce mora jako puno raditi. Čak i napad na vlast su outsourceali Daliji Orešković, a cijeli SDP može već petkom u podne na ručak. Što bi oni da su vlast, onda bismo njih prozivali”, kaže.

