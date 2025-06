Pomaže li Plenković DP-u da propadne? "Ovo mu je bio genijalan potez"

Na pitanje tko je kriv za kadrovsku devastaciju u SDP-u koja je sada došla na naplatu, Vojković odgovara: "Sinoć je iz HDZ-a došla zanimljiva izjava, da su jako pazili kod postavljanja kandidata. To se vidi, prošli put su im pronalazili čudne doktorate, sad toga nema. Što se tiče SDP-a, to s terenom je krenulo nakon smrti Račana. U petini Hrvatske HDZ pobjeđuje jer se nitko drugi ni ne pojavi. Plenković je vratio popularnost u stranci, oni su uspjeli dohvatiti tihu Hrvatsku, jedan veliki broj ljudi koji je tradicionalan, ne konzervativan. Ljudi to ne shvaćaju, RH nije ni lijeva ni desna, RH je tradicijska zemlja, to je shvaćao Stjepan Radić, a danas oporbeni političari ne shvaćaju. HDZ je uspio u tome, dohvatili su puno ljudi koji žele neku mirnu politiku i iskoristili su to što se oporba svađala između sebe. Split je najbolji primjer, Puljak se najviše svađao sa SDP-om".