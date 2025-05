Tanta: Unutar SDP-a opet ista priča. To se HDZ-u nikada ne može dogoditi

Petar Tanta osvrnuo se kratko o novim optužnicama iz BiH o kojima je govorio Zoran Milanović na obilježavanju Dana hrvatske vojske: "Prvi put se oglasio malo ozbiljnije, tema optužnica je njegov fah i kada neko to radi 30 godina nakon što je priča završila, postavlja se pitanje što se do sada čekalo. Sve to pada u drugi plan kad vidimo što se događalo na sučeljavanjima i nadmetanjima među drugim kandidatima. U nekim gradovima je situacija jasna."