Gotovac upozorava na paradoks: Ne pitamo tko je dobio posao, nego što ide u juhu

"Volio bih da je netko na to odgovorio da se nije prijavio za Masterchef. Za građane Zagreba nije pitanje znaju li koja se ulica križa gdje i koji tramvaj vozi gdje. To možemo znati ili ne znati. To je kao da pitate direktora Podravke što ide u Vegetu. Pa za to imamo inženjere", kaže Gotovac.