Grad Zagreb zapošljava: Traže pročelnike, evo kolika je plaća

Gradska uprava Grada Zagreba raspisala je javni natječaj za imenovanje pročelnika.
Traže se novi čelnici za Gradski ured za katastar i geodetske poslove, Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Gradski ured za financije i javnu nabavu te Stručnu službu Gradske skupštine.
Kandidati moraju imati završen sveučilišni diplomski ili integrirani prijediplomski i diplomski studij ili stručni diplomski studij ekonomske struke.
Traži se najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske i komunikacijske sposobnosti, kao i poznavanje rada na računalu. Poseban uvjet je položen državni ispit II. razine, prenosi Dnevnik.hr.
No, natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni ispit II. razine, uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od imenovanja.
Pročelnici se imenuju na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a obvezni probni rok traje tri mjeseca.
"Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta – 4,30 i osnovice za izračun plaće u visini od 1007,43 eura bruto, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža", stoji na stranicama Grada.
Tom računicom, riječ je o brutoplaći od 4.331,95 eura, a na taj iznos dodaje se 0,5 % za svaku godinu radnog staža. No, netoplaća osjetno je manja i ovisi o poreznoj kartici, olakšicama i mjestu prebivališta. Primjerice, ako je osoba prijavljena u Gradu Zagrebu i nema djece, nakon odbitaka, najmanja plaća iznosi oko 2800 eura.
Prijave se podnose u roku od 15 dana
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu Stručne službe Gradske uprave, Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, Trg S. Radića 1, Zagreb, uz obveznu naznaku za koji se ured kandidat prijavljuje.
Za sve kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Kandidati koji se ne odazovu provjeri smatrat će se da su povukli svoju prijavu, naveli su iz Grada.
Detalji su objavljeni na stranicama Grada.
