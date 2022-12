Podijeli :

Gradonačelnik Gline, Ivan Janković, gostovao je u Studiju N1 gdje je govorio o sporoj obnovi nakon potresa te stanju na terenu

“Teško je reći što se promijenilo u zadnja dva mjeseca, kada sam zadnji put bio ovdje. Evo uspjeli smo dogovoriti da jednom tjedno u uredu u Glini bude netko iz ministarstva tko će moći dati neke odgovore. Na Banovini ambijent nije baš najbolji. Ova tužna obljetnica izaziva emocije, ali i frustracije”, rekao je.

“Mogao bih se nadovezati na izjavu ministra Paladina. Pitanje treba li nam sad neki Pedro, pa onda kasnije sve po starom. Kako je rekao ministar, svatko u svojoj nadležnosti mora dati svoj doprinos. Odlučio sam da ćemo početkom 2023. predložiti izgradnju stambenog fonda u gradu Glini, gdje bi se gradile nove stambene zgrade, parkovi i sve popratno. Brojka od šest obnovljenih kuća govori sve i zato smo odlučili izaći iz svojih okvira”, rekao je Janković.

“Ljudima je teško gledati ovaj ping-pong između institucija i odgovornih ljudi. Godina 2023. mora biti godina obnova, nadam se bar zbog predizborne godine”, dodaje.

Napominje da novac nije problem. “Još uvijek imamo priču o nekim naljepnicama od prije dvije godine koje više ne vrijede. Mi možemo samo ukazivati što nije dobro, mi ne možemo utjecati na druge stvari. No predložit ćemo konkretna rješenja jer vjerujemo da lokalna vlast zna najbolju situaciju na terenu”, rekao je Janković.

“Ne znam gdje zapinje. Prvo smo čekali zakon, pa kad smo ga dočekali mislili smo napokon će krenuti, no i dalje ništa. Ja to mogu reći sa svoje razine, ali oni sigurno imaju bolji uvid. Mi moramo igrati po njihovim pravilima. Fond solidarnosti je osigurao sredstva za javne zgrade i ustanove, a ne za javne kuće. Oni su zatim raspisali natječaj na koji se može javiti devet županija, to je pola države. Mi smo morali konkurirati sa svim gradovima u ostatku države. Tu se izgubilo šest mjeseci. Obiteljske kuće su druga priča, one se financiraju iz državnog proračuna. Godina 2023. nema alternativu”, rekao je.

“Teško mi je doći među ljude, a najgore mi je kad odmahnu rukom, to mi je gore od šamara”, dodaje.

