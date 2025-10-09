Gradsko vijeće Karlovca raspravljalo o problemima vodoopskrbnog sustava

O vodoopskrbnom se sustavu raspravljalo na tematskoj sjednici karlovačkog Gradskog vijeća koju je inicirala opozicija tražeći objašnjenje što je gradonačelnik Damir Mandić (HDZ) učinio na poboljšanju tog sektora otkako je 2017. preuzeo dužnost.
Mandić je na prozivke odgovorio da je za vodoopskrbni sustav učinio toliko da može trenutačno odstupiti s dužnosti, a da će iza njega ostati 50 ili 60 kilometara vodovodnih cijevi i 70 kilometara odvodnje. Ukupno je 150 kilometara vodovodne mreže i za redovno održavanje bi godišnje trebalo zamijeniti 15 kilometara, kako je rekao direktor tvrtke Vodovod i kanalizacija Miroslav Vukovojac.
"Toj sam tvrtki kao gradonačelnik isporučio projekt vrijednosti 60 milijuna eura", odgovorio je Mandić na pitanje što je urađeno, a riječ je o projektu "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa" koji se financira uglavnom iz fondova EU.
Taj je projekt kontroverzan utoliko što se uz njega vežu devastacije objekata u Zvijezdi i povećan broj slučajeva zamućenja vode za ljudsku potrošnju, ali i sumnje u zdravstvenu ispravnost bistre vode za piće. Nataša Jakšić iz inicijative građana okupljenih oko tog problema je na marginama sjednice Gradskog vijeća Karlovca izjavila da je skeptična prema nalazima analize vode koju provodi laboratorij tvrtke Vodovod i kanalizacija jer on nije ovlašten, dok inicijativa traži nalaze ovlaštenih laboratorija.
"Jako mi je čudno da se naše analize i analiza tvrtke Vodovod i kanalizacija toliko razlikuju. S njome nismo ugovorili isporuku bunarske vode i ne kanimo plaćati sjećanje na dobru karlovačku vodu. Voda ne smije biti rulet", poručila je s govornice Gradskog vijeća.
Gradonačelnik Damir Mandić joj je odgovorio da je barem stotinu osoba odgovorno za zdravstveno ispravnu vodu u Karlovcu i da više od polovice tih osoba ne živi u tom gradu.
"Netko testira uzorke vode za piće po pravilima struke, a onda potpiše nalaz. Hajdemo se uhvatiti činjenica i nalaza koje je netko potpisao. Volio bih se staviti u kožu osobe koja bi objavila lažirani nalaz, posebice nakon ovih dvije godine u Karlovcu", rekao je Mandić.
Pozvao je na osnivanje tijela kojega bi činili predstavnici tvrtke Vodovod i kanalizacija, vlasti, opozicije i građana koje bi redovito dobivalo informacije o problemima aktivnostima na poboljšanju sustava, a Gradsko vijeće Karlovca je njegov izvještaj primilo na znanje.
