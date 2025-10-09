Gradsko vijeće Karlovca raspravljalo o problemima vodoopskrbnog sustava

Taj je projekt kontroverzan utoliko što se uz njega vežu devastacije objekata u Zvijezdi i povećan broj slučajeva zamućenja vode za ljudsku potrošnju, ali i sumnje u zdravstvenu ispravnost bistre vode za piće. Nataša Jakšić iz inicijative građana okupljenih oko tog problema je na marginama sjednice Gradskog vijeća Karlovca izjavila da je skeptična prema nalazima analize vode koju provodi laboratorij tvrtke Vodovod i kanalizacija jer on nije ovlašten, dok inicijativa traži nalaze ovlaštenih laboratorija.