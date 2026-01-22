Zelenski kritizirao Europu: Poslali ste 40 vojnika na Grenland? To je urnebesno

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prozvao je europske čelnike zbog njihove neaktivnosti u vezi s ratom u Ukrajini, usporedivši njihovo ponašanje s pristupom problemu Grenlanda. Zelenski je istaknuo kako Europa ostaje u "grenlandskom modu", nadajući se da će problemi nestati sami od sebe.
Oglas
Zelenski kritizirao Europu: "U grenlandskom ste modu"
Naglasio je kako je Ukrajina opetovano pozivala svoje partnere na djelovanje. "Više puta smo našim europskim partnerima rekli - djelujte sada… ali Europa i dalje ostaje u "grenlandskom modu" - možda će jednog dana netko nešto učiniti", rekao je ukrajinski predsjednik.
Zelenski je, govoreći o sigurnosti arktičke regije, ponovio stajalište američkog predsjednika Donalda Trumpa. "Ili proglasite da će europske baze štititi regiju od Rusije i Kine i uspostavite te baze, ili riskirate da vas se ne shvati ozbiljno", rekao je, dodavši: "Jer 40 vojnika neće zaštititi ništa", javlja BBC.
⚡ Zelenskyy: "Just last year, here in Davos, I ended my speech with the words, “Europe needs to know how to defend itself.” A year has passed, and nothing has changed." pic.twitter.com/VXWbxmTn4B— UNITED24 Media (@United24media) January 22, 2026
Upozorio je na ruske ratne brodove koji "slobodno plove oko Grenlanda" te ponudio ukrajinsku stručnost i naoružanje "kako bi se osiguralo da nijedan od tih brodova ne ostane".
"Mogu potonuti blizu Grenlanda, baš kao što to čine blizu Krima", dodao je. Zaključio je kako Ukrajina ima sposobnosti za takve akcije, ali je ograničava činjenica da nije članica NATO saveza. "Možemo poduzeti akcije i znamo se tamo boriti, ako bi nas se pitalo, i ako bi Ukrajina bila u NATO-u - ali nismo."
Zelenski: Ruska vojska se prestala povećavati
"Rusiji je cilj ugasiti struju u Ukrajini. Ciljaju uglavnom civile. Gađaju infrastrukturu, bolnice, vrtiće. Mi imamo obrambene sustave i imamo dobre obrambene dronove, ali to i dalje nije dovoljno" kazao je ukrajinski predsjednik. Rekao je da je s Trumpom pričao i o oružju. "Nemojte zaboraviti na našu obranu" rekao je Trumpu na kraju sastanka.
Po pitanju granica rekao je kako vide i ukrajinske i ruske gubitke koji su veći nego ikada. "Ruska vojska se prestala povećavati. To je zbog naših napada dronovima. Naravno, želimo zaustaviti rat, ali ako se to ne dogodi, broj ruskih vojnika će opadati" dodao je.
"Ako tijekom ovog foruma možemo naći posla to znači da svi vjerujemo da će rat uskoro završiti. Trebaju nam vaše tvrtke. To je najvažnije, to je prava potpora - poslovi, novac i ulaganja" rekao je Zelenski i zaključio svoj govor.
Treba nam Amerika za mirovno jamstvo
"Danas je moj tim razgovarao s Amerikancima. Mislim da je ovaj sastanak jako važan, trebaju nam Sjedinjene Države za mirovno jamstvo. Mislim da su naši timovi dobro surađivali. Moram braniti interese svoje zemlje i razgovori su bili vrlo pozitivni" rekao je Zelenski.
"Američki tim danas ide u Moskvu. Čekali su kraj našeg sastanka s Trumpom" dodao je. "Mi smo pod napadima. Ljudi žive bez struje. I Rusi su isto u teškoj situaciji. Nadam se da će rat uskoro završiti" kazao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas