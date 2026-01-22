Jadranka Kosor o Trumpovom Odboru za mir: Fenomen je što se čak ni Milanović ne buni

Gošća naše Nine Kljenak u N1 studiju uživo bila je Jadranka Kosor, bivša premijerka RH gdje je predstavila svoju novu knjigu "Žene koje mašu rukama". Osvrnula se također i na aktualnosti u svijetu i kod nas.
Na početku je prokomentirala osnivanje Trumpovog "Odbor za mir".
"Ako sam dobro razumjela radi se o nekoj vrsti međunarodnog sporazuma. Ako bi se to potpisivalo u ime RH onda bi u taj cijeli konglomerat dogovora trebao biti uključen i hrvatski Sabor. Premijer to naravno ništa ne spominje. O tome govori kao o svojoj odluci. Fenomen je što se čak ni predsjednik ne buni. Zapravo, nitko to od zastupnika ne problematizira", rekla je Kosor.
Izbor predsjednika Vrhovnog suda
Komentirala je i vezivanja izbora troje ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda i je li se Ustavni sud trebao oglasiti.
"Ja mislim da je već davno trebao reagirati i jasno rastumačiti da nigdje u Ustavu RH ne piše da sastav Ustavnog suda treba preslikati sastav većine u parlamentu odnosno da Ustav ne poznaje većinu i manjinu. U Ustavu piše da predsjednika Vrhovnog suda bira Sabor. To izbjegavanje i vezivanje je kršenje i grubo ismijavanje Ustava i zaista nešto što traži reakciju Ustavnog suda", rekla je Kosor.
Dodala je i da je odbijanje sudjelovanja zastupnika u radu Odbora opasno jer svi zakoni koji dolaze u Sabor moraju proći odbore.
"Što je posao zastupnika? To je, između ostalog, i sudjelovati u radu odbora. Ja se sad pitam hoće li se vladajućim zastupnicima koji su to odbili jučer skinuti dio s plaće", dodala je Kosor.
"Žene koje mašu rukama"
U autobiografskoj knjizi "Žene koje mašu rukama" Jadranka Kosor bez ustezanja piše o operacijama koljena, boravku u toplicama, oporavku...
"To su moja iskustva koja nisam nikada imala. Oni koji hodaju s dvije štake ne mogu mahniti rukama. Pišem o tom cijelu procesu koji sam prolazila dok sam hodala s dvije štake pa s jednom i sve dok nisam došla u poziciju da mogu što hoću odnosno da mogu mahati rukama", otkrila je Kosor.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
