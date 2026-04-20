Grmoja odgovorio gradonačelniku Metkovića: U panici izmišlja, pokušava se izvući iz afere

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja odgovorio je u ponedjeljak na optužbu gradonačelnika Metkovića Dalibora Milana da je pogodovao svom tetku u prenamjeni zemljišta 2015., dok je bio zamjenik gradonačelnika, ustvrdivši kako se time Milan pokušava izvući iz afere "bratova svastika".
"Milan u panici izmišlja da sam predlagao ili inicirao ciljane izmjene prostornog plana ili bilo kome pogodovao. Nikad nisam bio predlagatelj nikakvih izmjena prostornog plana Metkovića“, istaknuo je Grmoja u priopćenju.
Grmoja je 13. travnja podnio kaznenu prijavu protiv Milana i drugih uključenih osoba zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti u prenamjeni zemljišta obitelji Milanovog brata iz sportsko-rekreativne zone u građevinsko zemljište kroz izmjene prostornog plana.
Milan mu je odgovorio kako je izrađivač plana utvrdio da je sve zakonito, dodavši da vlasnik zemljišta nije u obiteljskoj vezi s njim, a potom je prozvao Grmoju za pogodovanje svom tetku u prenamjeni zemljišta 2015. godine dok je bio zamjenik gradonačelnika.
Grmoja je, tvrdi Milan, utjecao na postupak izmjena prostornog plana, kojima je poljoprivredno zemljište njegova tetka površine 3514 četvornih metara prenamijenjeno u građevinsko, iako nije imalo nikakvu komunalnu infrastrukturu.
Grmoja odgovara kako je 2015. proširena građevinska zona kroz plansko spajanje zone Ive Lole Ribara sa zonom Jeovci, gdje su već postojale kuće i objekti. Tada je prenamijenjeno pedesetak parcela kao logično zaokruživanje već urbaniziranog prostora.
"Nije se otvarao novi prostor usred ničega, nije se širilo na močvaru ni izolirano zemljište, nego se uređivao prostor uz postojeće naselje i stvarali uvjeti za razvoj cijelog kvarta“, objasnio je Grmoja i dodao da su te izmjene neusporedive s Milanovim pogodovanjem bratovoj obitelji.
Pokušati prikazati da je isto kada se uređuje prostor za pedesetak parcela i kvart, gdje su već postojale kuće i objekti, ili kada se ciljano pogoduje obitelji koja počinje gradnju nekoliko mjeseci prije prenamjene, može samo netko tko je u totalnoj panici, poručio je.
Pozivam DORH da provjeri sve što sam ikada radio, a posebno izmjene iz 2015. kojih nisam ni predlagatelj. Neka građani vide razliku između javnog i privatnog interesa, istaknuo je Grmoja.
