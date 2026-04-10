Grmoja: Ljudi su se umorili od stabilnosti. Krizna su vremena pa su mogući i prijevremeni izbori
Predsjednik stranke Most Nikola Grmoja komentirao je izbor sudaca Ustavnog suda i druge aktualne političke teme u Novom danu kod Nine Kljenak.
"Nema smisla da se mi sad uključujemo u taj proces koji je pred zaključenjem ili se barem govori da je tako. Tražili smo stručne kriterije kod odabira ustavnih sudaca, ali to nisu prihvatili ni HDZ ni SDP niti Možemo. Nikad me nitko nije zvao oko izbora ustavnih sudaca, ali treba znati i da je tu važna lijeva opozicija jer se potrebna većina bez njih ne može oformiti", rekao je Grmoja i dodao kako tek trebamo vidjeti hoće li se doista ustavni suci izabrati u roku.
"Sad HDZ odjednom govori da želi da se izaberu najbolji kandidati, ali je li HDZ reterirao ili samo promijenio retoriku, ne znamo. Jasno je da ustavni suci ne mogu biti izabrani bez dvotrećinske većine, ali pitanje je bi li zastupnici HDZ-a, SDP-a i Možemo glasali za nekog bez miga iz središnjica. Ne uzdam se puno u obraz zastupnika tih stranaka jer funkcioniraju na stranačkoj stezi i nemaju slobodu glasanja", ističe Grmoja.
Rasplet situacije oko izbora ustavnih sudaca očekuje u iduća dva tjedna, a sljedećeg tjedna bi sve moglo biti jasnije, ako se HDZ izjasni o kandidatima.
"Vladajući su promijenili retoriku, vidjet ćemo jesu li promijenili i ponašanje", zaključio je Grmoja.
"Ljudi se više ne mogu nositi s ovakvim cijenama"
Podsjetio je i na otezanje HDZ-a s izborom predsjednika Vrhovnog suda i upozorio da ta institucija mora imati čelnog čovjeka, tim više što je predsjednik Vrhovnog suda ujedno i predsjednik Državnog izbornog povjerenstva. A Grmoja smatra da prijevremni izbori nisu isključena opcija.
"Situacija nije dobra ni globalno ni u Hrvatskoj. HDZ jest podebljao paralmentarnu većinu, ali usred smo inflacije i krizna su vremena pred nama, pa je moguć i prijevremeni izlazak na izbore", naglašava Grmoja.
Predsjednik Mosta smatra da su se ljudi umorili od stabilnosti, da ta stabilnost predugo traje, s poraznim rezultatima jer 1,2 milijuna građana Hrvatske živi u siromaštvu.
"Naši ljudi se više ne mogu nositi s ovakvim cijenama", kaže Grmoja.
Za Grmoju je drzava kao obitelj. Sve se rješava unutar četiri zida
Komentirao je i činjenicu da se izvješća o radu važnih institucija poput Vrhovnog suda ili pučke pravobraniteljice raspravljaju sa zakašnjenjem od tri do četiri godine.
Kaže kako vlada to čini jer im "određena izvješća ne pašu pa odugovlače". Volio bi da se o izvješćima raspravlja čim stignu u Sabor. Dodao je i da ne voli strana izvješća o Hrvatskoj i da nam netko dijeli packe. Smatra da je država poput obitelji u kojoj se sve treba riješiti u četiri zida, pa tako i svoje probleme moramo rješavati sami.
"Bez Sabora vlada ne postoji, ali postao je poligon vlade kojem Andrej Plenković šalje prijedloge, a njegovi zastupnici samo petkom dižu ruke bez pokušaja utjecaja", zaključio je Grmoja.
