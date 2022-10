Podijeli:







Izvor: N1

Potpredsjednik Mosta i Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja gostovao je u Newsroomu u kojem je komentirao stanje u HDZ-u i DORH-u te nove planove za rad vijeća.

“Naravno da će optužnice koje podiže DORH protiv najvećih dužnosnika u zemlji biti tema i za medije i za oporbu. Ne znam zašto onda predsjednik Vlade misli da mi skačemo na to. Jučer smo na najnormalniji način komentirali da ni u jednoj demokratskoj zemlji gdje su podignute četiri optužnice protiv vladinih dužnosnika ta vlada ne bi mogla opstati”, rekao je te dodao: “Ti su ljudi izbor Andreja Plenkovića. On voli reći da je te probleme naslijedio, kako mu je na stol pao kupus hrvatske tranzicije. No, ovo su sve ljudi koje je osobno birao”, rekao je.

“To je odgovornost premijera”

Navodi kako je sasvim jasno da je ovo odgovornost samog premijera.

“Ja kod njega sad primjećujem nervozu i pokušaj obezvrijeđenja oporbe. Da je uistinu oporba takva kakvom ju Plenković predstavlja, onda se ne bi danima bavio nama i optuživao nas za strane utjecaje”, rekao je te dodao: “Pozivam i SOA-u da se izjasni oko tih izjava premijera. Neka se vidi ima li u Hrvatskoj stranaka i političara koji su financirani izvana i koji u svom djelovaju nisu autonomni. Volio bih da se to razjasni; ako se krene u tom smjeru, mislim da bi određene struje u HDZ-u imale problema”.

Grmoja kaže kako osjeća određene promjene u DORH-u, no nije siguran što je pravi razlog.

“Prekretnica bi mogla biti konferencija za medije glavne državne odvjetnice i Vanje Marušić iz USKOK-a kad je bio ogroman pritisak javnosti i medija u vezi predmeta Gabrijele Žalac i problema u vezi njenog slučaja”, rekao je te dodao: “Ja osobno imam niz dokaza da je DORH reagirao po nalogu Andreja Plenkovića, ali zašto je sad počeo drugačije djelovati – to je pitanje od milijun dolara”.

Dotaknuo se i slučaja Sabljak koji je stajao 4 godine, a sad ga je DORH pozvao na saslušanje. Grmoja kaže da možda i oni osjećaju političku promjenu u zraku.

“Sve je učmalo”

“Sve je učmalo ali ljudima je dosta HDZ-a. Ja sam uvjeren da su ankete loše za njih, ali mislim da su puno povoljnije od stvarnosti. Mislim da Plenkoviću sad na čelu stoji etiketa korupcije, na čelu mu piše mecena korupcije. Ne kažem da je koruptivan i da se ogriješio o zakon, ali očito zbog svojih osobnih interesa štiti ljude povezane s korupcijom. Donio je neke odluke koje su nekad i opasnije od same korupcije, one koje idu na štetu hrvatskog javnog interesa – poput gašenja sisačke rafinerije”, kazao je.

Smatra da HDZ-ov potez dovođenja Filipovića na sjednicu Odbora za gospodarstvo nije u redu. Navodi kako je on tek postao ministar i puno je manje odgovoran od Ćorića, kako je naveo. “On je puno manja riba od onih koje bi trebalo dovesti na javno saslušanje. I još namjerno će održati taj Odbor u ponedjeljak prije dana Svih Svetih, jasna je njihova namjera”, rekao je.

Navodi kako je njegov plan za održavanje sjednice Antikorupcijskog vijeća tjedan poslije Svih Svetih jer tada neće biti zasjedanja Sabora. Isto tako, Grmojin plan je pozvati članove Nadzornog odbora INA-e u periodu od 2010. pa do sad ali i premijera i ministra Ćorića.

Dotaknuo se i izbornih jedinica. Navodi kako misli da će HDZ ići u izmjene izbornih jedinica te krenuti određenim izbornim inženjeringom.

“Očekujem kompletnije izmjene zakona, ali one koje će više pogodovati njima”, zaključio je.

