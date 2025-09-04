Ministar Damir Habijan primio je majku Krunoslava Fehira kako bi ju upoznao s koracima koje je Ministarstvo poduzelo vezano uz njegov slučaj u Srbiji te s mogućnošću pružanja adekvatne pravne pomoći i financiranja njegove obrane u Srbiji.
"Zaštititi hrvatskog branitelja"
„Vladi RH i ovom Ministarstvu je važno zaštititi hrvatskog državljanina, hrvatskog branitelja te ćemo poduzeti sve što je u našoj moći i nadležnosti, i pomoći mu“, naglasio je ministar Habijan.
Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije zaprimilo je krajem lipnja zamolnicu za međunarodnu pravnu pomoć Javnog tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije, za pribavljanje dokumentacije vezano uz istražni postupak koji se vodi pred nadležnim tijelom Republike Srbije.
Navedena zamolnica je po zaprimanju dostavljena Županijskom sudu u Zagrebu kako bi ovo Ministarstvo dobilo informaciju o sadržaju dokumenata čiju dostavu traži srbijansko tužilaštvo.
Po zaprimanju dokumentacije od Suda, Ministarstvo će analizirati sve dostupne informacije i pravne aspekte ovog konkretnog slučaja te će u koordinaciji sa svim relevantnim državnim tijelima, u okviru svoje nadležnosti postupati tako da na najbolji način zaštiti prava i interese imenovanog hrvatskog državljanina, ali i bitne interese Republike Hrvatske.
Tko je Krunoslav Fehir?
Krunoslav Fehir bio je zaštićeni svjedok u slučaju protiv Branimira Glavaša, kojeg je teretio za ratne zločine nad civilima u Osijeku početkom devedesetih. Kao tada maloljetni pripadnik pričuvne postrojbe osječke policije, svjedočio je o mučenjima i ubojstvima u tzv. "garažama" i na Dravi.
Danas se protiv njega u Srbiji vodi postupak za ratni zločin, kao počinitelju što je izazvalo političke i pravne rasprave o jurisdikciji i mogućem političkom motivu procesa.
Postavlja se i pitanje zaštite svjedoka i njegove maloljetne dobi u vrijeme događaja.
