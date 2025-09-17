HAC objavio kako će se plaćati cestarina

Hrvatska uskoro uvodi potpuno novi elektronički sustav naplate cestarine koji će omogućiti slobodan protok vozila bez zaustavljanja na naplatnim kućicama. Umjesto dosadašnjeg sustava gotovinskog plaćanja pri izlasku s autoceste, građani će birati između ENC uređaja ili automatskog očitanja registarskih oznaka vozila.
Stiže novi Zakon o naplati cestarine
Za razliku od sadašnjeg sustava naplate cestarine koji zahtjeva zaustavljanje korisnika na ulasku na autocestu radi evidentiranja početka korištenja i na izlasku s autoceste radi plaćanja cestarine, novi sustav naplate temeljit će se na slobodnom protoku bez zaustavljanja na ulasku i izlasku s autoceste, a cestarina će se plaćati putem ili ENC-a ili automatskog sustava očitanja registarskih oznaka vozila, izvijestili su u srijedu iz Hrvatskih autocesta (HAC).
Potaknuti napisima vezanim uz skorašnji novi Zakon o naplati cestarine i što on donosi građanima, iz HAC-a su pojasnili ključne postavke plaćanja cestarine u novom u potpunosti elektroničkom sustavu.
"Imajući u vidu da u novom sustavu naplate neće biti naplatnih kućica, cestarina će se plaćati ili putem uređaja ugrađenog u vozilo (ENC) ili putem automatskog sustava očitanja registarskih oznaka vozila, ovisno o tome za što se sami korisnici odluče", napominju iz HAC-a.
Prema tome, na prolasku kroz autocestu, obzirom na tehnologiju, neće biti moguće plaćanje gotovinom, ali će se gotovinom kao i dosad moći nadoplatiti jedan od odabranih načina – ENC ili registarske oznake, na prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na drugim prodajnim mjestima, primjerice benzinskim postajama, pojašnjavaju.
Gotovinsko plaćanje i dalje moguće
Dodaju i da neće biti isključeno gotovinsko plaćanje, ali ono neće tehnički biti moguće na samoj autocesti, odnosno po izlasku s autoceste jer na njima neće biti naplatnih kućica, već će se gotovinom moći nadoplatiti račun putem kojeg se korisnik odluči koristiti autocestu.
U priopćenju HAC-a ističe se da će najveća promjena za građane biti prolazak bez zaustavljanja na naplatnim kućicama, ali uz obaveznu prethodnu prijavu u sustav na jedan od načina koji će na vrijeme biti iskomuniciran.
Nadalje, uz prethodnu prijavu u sustav i valjano sredstvo plaćanja cestarina će se plaćati putem ENC uređaja ili očitavanjem registarske oznake vozila. Isto tako, više neće postojati mogućnost da korisnik na izlazu s autoceste blagajniku plati cestarinu gotovinom. Dakle, gotovina ne nestaje u potpunosti – svaki će korisnik moći sam odabrati način plaćanja i prijave u sustav, uključujući i gotovinsku uplatu u prodajnim uredima HAC-a i koncesionara, kao i na drugim prodajnim mjestima, primjerice benzinskim postajama.
ENC obvezan za teška vozila
ENC će biti obavezan za teška vozila budući da elektronički sustavi naplate cestarine u EU moraju omogućiti uslugu europske elektroničke naplate cestarine, a kojoj je cilj da se jednim uređajem na teškom vozilu omogući korištenje autoceste diljem Europe. Navodi se i kako sve zemlje u europskom okruženju za teška vozila imaju obvezno korištenje uređaja u vozilu.
U utorak je objavljeno kako Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture namjerava predložiti novi Zakon o naplati cestarina, kojim će se isključiti mogućnost plaćanja cestarine u gotovini, a za sva teretna vozila i motocikle uvela obveza korištenja uređaja u vozilu za plaćanje cestarine.
Vlada je, navodi se u obrascu iskaza o procjeni učinaka propisa za nacrt prijedloga Zakona o naplati cestarine, Nacionalnim planom za oporavak i otpornost predvidjela uvođenje elektroničkog sustava naplate cestarine.
Potrebno urediti pitanje nadzora plaćanja
"Navedeni elektronički sustav naplate cestarine temelji se na odabranim tehnologijama (a ne na svim tehnologijama koje su Direktivom 2019/520 i Zakonom o cestama dozvoljene), isključuje mogućnost plaćanja cestarine u gotovini i za sva teretna vozila i motocikle uvodi obvezu korištenja uređaja u vozilu za plaćanje cestarine, a što će omogućiti slobodan prometni tok, bez zaustavljanja vozila zbog naplate cestarine. Zbog slobodnog prometnog toka nužno je urediti pitanje nadzora plaćanja cestarine", stoji u tom obrascu koji je u javnom savjetovanju do 15. listopada.
Mikrovalna tehnologija na frekvenciji 5,8 GHz
Kako se između ostalog ističe, novim zakonom o naplati cestarine po prvi put će se uspostaviti jedinstveni sustav elektroničke naplate cestarine na cjelokupnoj mreži autocesta u RH.
"Promjena koja se postiže je novi elektronički sustav naplate cestarine u Republici Hrvatskoj, temeljen na slobodnom prometnom toku, s mikrovalnom tehnologijom na frekvenciji 5,8 GHz i tehnologijom automatskog prepoznavanja registarskih pločica.
Zakonom će se isključiti mogućnost da se korištenje autoceste plati u gotovini, što će posljedično smanjiti operativne troškove naplate cestarine. Sva teretna vozila i motocikli imat će obvezu korištenja uređaja u vozilu za plaćanje cestarine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare