"Nismo primili nikakvu informaciju o ovome. Ni ja ni Ured za nacionalnu sigurnost nismo obaviješteni. Zabrinut sam," rekao je poljski predsjednik Karol Nawrocki kada je upitan o izvješćima lista Rzeczpospolita da je zgradu u Wyrykima 10. rujna pogodila poljska raketa, a ne ruski dron kao što su ranije objavile poljske vlasti.

Ipak nije ruski dron nego - poljska raketa

Nakon što su ruski dronovi povrijedili zračni prostor u noći s 9. na 10. rujna, oštećena je stambena kuća u Wyrykima.

Prema pisanju Rzeczpospolite, zgradu je pogodila raketa ispaljena iz poljskog F-16 koji je pokušavao srušiti dron, a ne ruski dron kako su prvotno izvijestili poljske vlasti i mediji.

Navodno je kvar u sustavu navođenja uzrokovao da raketa završi na kući, prenosi Polsat.

Predsjednika Karola Nawrockog o tom su pitanju pitali tijekom posjeta Parizu.

"O ovoj situaciji me obavještavaju kolege," rekao je predsjednik. "Moram priznati da sam zabrinut. Ni ja ni Ured za nacionalnu sigurnost (BBN), prema izvješću Rzeczpospolite, jer trenutno ne znam istinu, nismo o tome obaviješteni," istaknuo je Nawrocki.

"Ako me pitate jesmo li primili informacije o ovom pitanju – nismo," naglasio je predsjednik. "Odmah po povratku u Varšavu očekujem objašnjenje od premijera i vlade o ovom pitanju," dodao je.

Kuću u Wyrykima pogodila raketa. Predsjednik traži objašnjenje.

Ured za nacionalnu sigurnost (BBN) reagirao je na objavu Rzeczpospolite. U priopćenju objavljenom na društvenim mrežama navodi se da predsjednik Karol Nawrocki od vlade očekuje "trenutno objašnjenje incidenta."

"Odgovornost je vlade da upotrijebi sve alate i institucije kako bi ovo pitanje što prije razjasnila. Nema pristanka na uskraćivanje informacija," stoji u objavi.

Kako je naglašeno, u uvjetima dezinformacija i hibridnog ratovanja, informacije koje se prenose građanima moraju biti provjerene i potvrđene.

"Istodobno, predsjednik ističe da o ovome nije bio obaviješten, niti Ured za nacionalnu sigurnost, te da to pitanje nije bilo predstavljeno niti objašnjeno na Vijeću za nacionalnu sigurnost," dodaje se.