Koliko je stvarno opasno u Njemačkoj?

Karstedt ističe da su obično mladi muškarci ti koji postaju nasilni. Stoga migracije također tu igra određenu ulogu, kaže ona. „U mnogim zapadnoeuropskim zemljama došlo je do porasta skupine mladića koji su često dolazili bez obitelji i žive u tim zemljama bez društvene kontrole. Mnogi od njih su duboko traumatizirani svojim ratnim iskustvima.“ Ovaj izazov se mora riješiti, kaže ona. S uspješnom integracijom, smanjuje se i stopa kriminala, dodaje naša sugovornica. Faktori poput nezaposlenosti i nedostatka perspektive potiču kriminal, a ne određena zemlja podrijetla: „Ako pogledamo odnos između migracija i kriminala općenito, otkrivamo da migranti rjeđe čine kaznena djela od domaćeg stanovništva.“