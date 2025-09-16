Koliko je stvarno opasno u Njemačkoj?

Droge, noževi, ulično nasilje. Mediji redovito izvještavaju o kriminalu u Njemačkoj. Je li stopa kriminala porasla? I kako Njemačka po tom pitanju stoji u međunarodnoj usporedbi?
"Nova Njemačka“ je sramota, farsa, kaže Kurt Caz. U jednom videu, ovaj južnoafričko-njemački putopisni bloger predstavlja frankfurtski Bahnhofsviertel, četvrt oko Glavnog željezničkog kolodvora u gradu na Majni, kao novu njemačku normalnost: „potpuno u rukama kriminala, ilegalnih imigranata i droge.“
Ovisnici o drogama leže pored ceste, osumnjičeni diler mu prijeti, žena baca bocu: takve scene, uz ksenofobne komentare, priskrbile su mu više od šest milijuna pregleda na YouTubeu i više od deset milijuna na TikToku. Sličnih videa o kriminalu u Njemačkoj ima u izobilju. Čini se da pogađaju u „sridu". Ali odražavaju li oni i stvarnost?
Opasnost vjerojatnija u gradu nego na selu
Frankfurtski kolodvorski kvart dugo je karakterizirala prostitucija, kaže kriminologinja Susanne Karstedt u video-intervjuu za DW. "To je dovelo do nasilnog kriminala i kriminala povezanog s drogom." Postoje izolirana područja s vrlo visokom stopom kriminala, kaže. Kao i u mnogim drugim zemljama, stopa kriminala je veća u gradovima nego u ruralnim područjima.
Na primjer, policija u Bremenu, Berlinu i Frankfurtu bilježi posebno visok broj kaznenih djela. To je dijelom zato što je tamo veća društvena nejednakost nego u ruralnim područjima. Ali općenito, Njemačka se može smatrati "vrlo sigurnom zemljom", kaže Karstedt. "Kao i u drugim zapadnoeuropskim zemljama, stopa kriminala je ovdje opala od 1980-ih i 1990-ih godina."
Jedan od pokretača ovog pada je tehnološki napredak, kaže Karstedt. Na primjer, danas je teže provaliti u automobil nego što je to nekada bilo.
Kako Njemačka kotira u međunarodnoj usporedbi po pitanju stope kriminala?
Najbolje je tu pogledati stope ubojstava, kaže Karstedt, koja potječe iz Hamburga i predaje i istražuje na Sveučilištu Griffith u Australiji. „Neki od mojih kolega stopu ubojstava nazivaju zlatnim standardom za međunarodne usporedbe. Jer postoje serije podataka koje sežu daleko u prošlost, na primjer UN-ovi podaci. I to je dobar pokazatelj teških nasilnih zločina.“
S 0,91 planiranih, odnosno namjernih (ili ciljanih) ubojstava na 100.000 stanovnika u 2024. godini, Njemačka je na 147. mjestu u svijetu. Zemlje poput Južnoafričke Republike i Ekvadora imaju stope veće od 40 ubojstava na 100.000 stanovnika. Sjedinjene Države imaju stopu od 5,76.
Prije samo 20 godina, tada s 2,5 ubojstava na 100.000 stanovnika, u Njemačkoj je bilo znatno više ubojstava i ubojstava iz nehaja nego danas. No, unatoč dugoročnom padu po tom pitanju, Njemačka je nedavno doživjela porast stope nekih određenih delikata - a posebno nasilnih zločina.
Karstedt ističe da su obično mladi muškarci ti koji postaju nasilni. Stoga migracije također tu igra određenu ulogu, kaže ona. „U mnogim zapadnoeuropskim zemljama došlo je do porasta skupine mladića koji su često dolazili bez obitelji i žive u tim zemljama bez društvene kontrole. Mnogi od njih su duboko traumatizirani svojim ratnim iskustvima.“ Ovaj izazov se mora riješiti, kaže ona. S uspješnom integracijom, smanjuje se i stopa kriminala, dodaje naša sugovornica. Faktori poput nezaposlenosti i nedostatka perspektive potiču kriminal, a ne određena zemlja podrijetla: „Ako pogledamo odnos između migracija i kriminala općenito, otkrivamo da migranti rjeđe čine kaznena djela od domaćeg stanovništva.“
Savezni ured kriminalističke policije prvenstveno prikuplja podatke o kriminalu u Njemačkoj. Svake godine objavljuje Policijsku statistiku kriminala. Međutim, ona uključuje samo slučajeve koji su prijavljeni policiji. Takozvana tamna brojka, odnosno stvarno stanje, stoga ostaje - nepoznata. To može biti problematično ako se određeni zločini prijavljuju rjeđe od drugih. Ili ako se određene skupine ljudi, poput onih koje se doživljavaju kao „strane", prijavljuju češće od drugih. To može dovesti do podcjenjivanja, na primjer stvarne stope obiteljskog nasilja u zemlji.
Nasilje u vlastitom okruženju
Primjerice kada je riječ o seksualnom nasilju. „Nema tu puno nasilja od strane počinitelja koji su strane osobe“, kaže Karstedt. „Često se to naime događa u bliskim vezama. Na primjer, od strane ujaka, očuha, učitelja ili trenera. Bilo je incidenata poput dočeka Nove godine 2015. u Kölnu, gdje su stranci očito napadali ljude, ali to se događa vrlo rijetko."
Sama Karstedt napustila je Njemačku prije 25 godina, najprije je boravila u Engleskoj, a sada u Australiji. Kako se osjeća kada danas posjeti svoj rodni grad Hamburg? Kaže da se ovdje oduvijek osjećala sigurno. „Čak i u podzemnoj željeznici. Sve u svemu, Njemačka je sigurna i prijateljska zemlja.“ A zatim dodaje: sigurna je, ali možda ne baš toliko prijateljska kao Australija, piše DW.
