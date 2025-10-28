Oglas

OGLASIO SE HOLDING

FOTO / Urušio se dio stropa na tržnici Dolac

N1 Info , Hina
28. lis. 2025. 09:28
10:10
Na zagrebačkoj tržnici Dolac u utorak rano ujutro s dijela je stropa otpao komad žbuke, ozlijeđenih osoba nema, no unutarnji prostor tržnice preventivno je zatvoren za posjetitelje i zakupce.

"Na Tržnici Dolac s jednog segmenta stropa jutros u 4,45 sati otpao je komad žbuke, dimenzija oko 1.5x1.5 metara. Ozlijeđenih nema", izvijestili su u utorak iz Zagrebačkog holdinga. 

28.10. 2025., Zagreb - Urusio se diio stropa u prizmenim prostorima trynice Dolac. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Unutarnji prostor tržnice Dolac preventivno zatvoren za posjetitelje i zakupce, a radi normalizacije rada tržnice, tijekom dana će se obaviti preventivni stručni pregled unutarnje hale. 

28.10. 2025., Zagreb - Urusio se diio stropa u prizmenim prostorima trynice Dolac. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

"Pregledom tržnice Dolac 2020. ustanovljeno je da je konstrukcija tržnice sigurna. Također, Tržnice Zagreb osigurale su sredstva za projekt obnove tržne plohe koja se planira u narednom razdoblju", poručili su iz Zagrebačkog holdinga. 

"Hala tržnice Dolac danas, 28.10.2025. privremeno je zatvorena za posjetitelje zbog pregleda koji su u tijeku. Zahvaljujemo se posjetiteljima i zakupcima na razumijevanju", stoji na obavijesti koja je postavljena na vrata hale.

Teme
Zagrebački holding dolac urušavanje

