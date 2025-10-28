FOTO / Urušio se dio stropa na tržnici Dolac

Na zagrebačkoj tržnici Dolac u utorak rano ujutro s dijela je stropa otpao komad žbuke, ozlijeđenih osoba nema, no unutarnji prostor tržnice preventivno je zatvoren za posjetitelje i zakupce.
"Na Tržnici Dolac s jednog segmenta stropa jutros u 4,45 sati otpao je komad žbuke, dimenzija oko 1.5x1.5 metara. Ozlijeđenih nema", izvijestili su u utorak iz Zagrebačkog holdinga.
Unutarnji prostor tržnice Dolac preventivno zatvoren za posjetitelje i zakupce, a radi normalizacije rada tržnice, tijekom dana će se obaviti preventivni stručni pregled unutarnje hale.
"Pregledom tržnice Dolac 2020. ustanovljeno je da je konstrukcija tržnice sigurna. Također, Tržnice Zagreb osigurale su sredstva za projekt obnove tržne plohe koja se planira u narednom razdoblju", poručili su iz Zagrebačkog holdinga.
"Hala tržnice Dolac danas, 28.10.2025. privremeno je zatvorena za posjetitelje zbog pregleda koji su u tijeku. Zahvaljujemo se posjetiteljima i zakupcima na razumijevanju", stoji na obavijesti koja je postavljena na vrata hale.
