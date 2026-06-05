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Zagreb produljuje radno vrijeme ugostiteljima tijekom Svjetskog prvenstva - evo i do koliko

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05. lip. 2026. 10:59
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Marko Seper/PIXSELL

Udruzi Mi Hrvati, podsjetimo, odobren je zahtjev za postavljanje pozornice i videozida na Trgu bana Jelačića

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Kao što je i najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević, kafićima i restoranima sada je službeno dozvoljeno produljiti radno vrijeme na dane kad na Svjetskom prvenstvu u nogometu utakmice igra hrvatska reprezentacija. Kako stoji u posebnom zaključku gradonačelnika, produljenje radnog vremena vrijedit će 17., 24. i 27. lipnja, piše Hana Ivković Šimičić za Večernji list.

"Za vrijeme održavanja utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u nogometu 2026. u Kanadi, Meksiku i SAD-u odobrava se produženje radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupina "Restorani" i "Barovi" na području Grada Zagreba, i to: 17. lipnja 2026. do 2.00 sata, 24. lipnja 2026. do 3.00 sata, 27. lipnja 2026. do 2.00 sata – stoji u dokumentu. 

Poklapa se s to s ranijom najavom Tomaševića.

"Do tri sata će biti produženo radno vrijeme 24. lipnja, a 27. lipnja do dva sata. Htjeli smo izaći u susret ugostiteljima i konzultirali smo se i s njima, i s koalicijskim partnerom da se produži radno vrijeme dok igra hrvatska reprezentacija. S druge strane, moramo paziti da, s obzirom na noćni mir, to ne bude pretjerano dugo – rekao je Tomašević. 

Udruzi Mi Hrvati, dodao je, odobren je zahtjev za postavljanje pozornice i videozida na Trgu bana Jelačića.

"Moram reći i da je Hrvatski nogometni savez podnio zahtjev za fan zonu na Cvjetnom trgu, i to će uskoro biti riješeno. Tako da ćemo imati dvije lokacije u centru grada gdje će se moći gledati sve utakmice svjetskog prvenstva u nogometu. Dakle, videozid neće biti samo kada igra hrvatska reprezentacija – dodao je gradonačelnik.

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navijači radno vrijeme svjetsko prvenstvo ugostitelji zagreb

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