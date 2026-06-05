Zagreb produljuje radno vrijeme ugostiteljima tijekom Svjetskog prvenstva - evo i do koliko

"Do tri sata će biti produženo radno vrijeme 24. lipnja, a 27. lipnja do dva sata. Htjeli smo izaći u susret ugostiteljima i konzultirali smo se i s njima, i s koalicijskim partnerom da se produži radno vrijeme dok igra hrvatska reprezentacija. S druge strane, moramo paziti da, s obzirom na noćni mir, to ne bude pretjerano dugo – rekao je Tomašević.