ŽANDARMERIJA I 45 HAJDUKA
Tko je organizirao luksuzni smještaj za grupu vraćenu iz Tivta? Crnogorski mediji objavili nove detalje
Umirovljeni pripadnik srpske Žandarmerije Saša Lazić navodno je na poluotoku Luštica rezervirao smještaj za 45 osoba iz skupine srpskih državljana kojima je ovog tjedna zabranjen ulazak u Crnu Goru te su s tivatskog aerodroma vraćeni u Beograd, pišu podgoričke Vijesti pozivajući se na više izvora.
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Prema istim informacijama, Lazić je u Crnu Goru stigao dan prije deportacije, zajedno s Ivanom Đukićem i Goranom Mihajlovićem iz Obrenovca. Navodno su tijekom noći sa srijede na četvrtak privedeni u policiji u Bijelom Polju nakon pokušaja napuštanja zemlje.
Vijesti navode da je 3. lipnja sklopljen ugovor između tvrtke LB Hotels Management – Luštica Bay Vacation Homes i turističke agencije Happy Travel iz Bijeljine za smještaj 45 muškaraca u luksuznom kompleksu Luštica Bay od 3. do 5. lipnja. Vrijednost rezervacije iznosila je oko 36.000 eura, od čega je 10.500 eura navodno plaćeno unaprijed.
Gdje su trebali odsjesti ostali?
Istražitelji, prema pisanju lista, pokušavaju utvrditi gdje je trebalo biti smješteno preostalih 42 putnika iz skupine od ukupno 87 osoba koje su čarter letom doputovale u Tivat, kao i je li u organizaciju bio uključen jedan poznati budvanski poduzetnik.
Agencija Happy Travel, koja se dovodi u vezu s organizacijom čarter leta iz Beograda, nije odgovorila na upite novinara. N1 Srbija navodi da su svi javno dostupni telefonski brojevi agencije bili nedostupni.
Iz kompanije Luštica Bay poručili su kako je rezervacija izvršena putem turističke agencije te da nisu bili u izravnom kontaktu s osobama na koje se odnosi policijska istraga.
„Luštica Bay nije sudjelovala u organizaciji njihova putovanja niti ima bilo kakvu ulogu u procedurama ulaska stranih državljana u Crnu Goru“, priopćili su iz tvrtke.
Vučić: Nisu imali oružje, nisu imali ništa uvredljivo ni opasno
Crnogorske sigurnosne službe ranije su objavile da je skupina od 87 državljana Srbije vraćena u Beograd jer je procijenjeno da predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Naveli su da su pojedini članovi skupine evidentirani zbog kaznenih djela i prekršaja s elementima nasilja te da su sudjelovali na javnim okupljanjima visokog sigurnosnog rizika.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je te tvrdnje, ustvrdivši da se ne radi o kriminalcima te da su u Crnu Goru došli kako bi mu pružili podršku tijekom summita EU – Zapadni Balkan u Tivtu.
"Nisu imali oružje, nisu imali ništa uvredljivo ni opasno. Netko iz mog okruženja napravio je lošu političku procjenu“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara N1.
Summit EU – Zapadni Balkan održava se danas u Tivtu i okuplja najviše europske i regionalne dužnosnike, uključujući predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, predsjednika Europskog vijeća Antónija Costu, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merza.
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