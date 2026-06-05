Tko je organizirao luksuzni smještaj za grupu vraćenu iz Tivta? Crnogorski mediji objavili nove detalje

Crnogorske sigurnosne službe ranije su objavile da je skupina od 87 državljana Srbije vraćena u Beograd jer je procijenjeno da predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Naveli su da su pojedini članovi skupine evidentirani zbog kaznenih djela i prekršaja s elementima nasilja te da su sudjelovali na javnim okupljanjima visokog sigurnosnog rizika.