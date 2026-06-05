Nije izabran favorit SAD-a za nasljednika Schmidta, američko veleposlanstvo poslalo oštro priopćenje

"Sjedinjene Američke Države primaju k znanju europski neuspjeh da se postigne konsenzus oko europskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIC da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika. Europska neodlučnost i odustajanje PIC-a od vlastite dužnosti prema BiH prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini", stoji u oštrom intoniranom priopćenju.