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izvršni koordinator

Šestan: Nije prošao niti jedan Pride da se zastava nije skinula, potrgala, pokušala zapaliti

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N1 Info
|
05. lip. 2026. 10:59
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Ivan Šestan, izvršni koordinator zagrebačkog Pridea, bio je gost Novog dana kod Hrvoja Krešića uoči jubilarne 25. Povorke ponosa koja se održava ovu subotu u Zagrebu.

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