izvršni koordinator
Šestan: Nije prošao niti jedan Pride da se zastava nije skinula, potrgala, pokušala zapaliti
Ivan Šestan, izvršni koordinator zagrebačkog Pridea, bio je gost Novog dana kod Hrvoja Krešića uoči jubilarne 25. Povorke ponosa koja se održava ovu subotu u Zagrebu.
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