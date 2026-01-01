HDZ-ov gradonačelnik odgovorio Tomaševiću: "Želim mu glazbu koja mu nije baš po guštu"

HDZ-OV gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković odgovorio je zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću nakon njegovih komentara o cijeni novogodišnjih koncerata.
Tomašević je na pitanje o cijeni od 118 tisuća eura za koncert Dubioze Kolektiv u Zagrebu rekao da Dubrovnik "troši više". "
"Dubrovnik, primjerice, troši više novca od Zagreba za zvijezde večeri, a mi se držimo sličnih financijskih okvira kao i prošle godine", rekao je Tomašević.
Odgovor gradonačelnika Dubrovnika
"Video govori milijun riječi.
Brojač u Gradu zaustavio se na brojci 16.960, a kada se pribroje još Trg oružja i Brsalje, dolazimo do impresivne brojke od gotovo 20.000 ljudi.
Još jedan spektakularan doček u našem Gradu. Sve je proteklo u najboljem redu, bez ikakvih problema, na ponos svima nama.
Veliko hvala svim žurnim službama koje su, kao i uvijek, odradile vrhunski posao profesionalno, predano i odgovorno.
Dubrovnik je još jednom pokazao da je svjetski Grad, sposoban organizirati velika i zahtjevna događanja, uz puno poštovanje tradicije i duha ovog bezvremenskog Grada.
Hvala svima koji su bili dio ove večeri.
P.S. Vidim da nas je Tomašević nešto prozivao. Neću mu odgovarati, osim poželjeti sve najbolje u 2026. godini, puno zdravlja, tolerancije i poštovanja i one glazbe koja mu nije baš po guštu jer tko pjeva zlo ne misli", napisao je Franković na Fecebooku.
