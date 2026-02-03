HDZ-ova većina srušila Grmojin dnevni red, skinuta točka oko Vrhovnog suda

"Jedna od tri grane vlasti, Vrhovni sud, već je gotovo godinu dana bez predsjednika jer vi to vežete u tzv. paket kojim želite povezati izbor ustavnih sudaca s predsjednikom Vrhovnog suda. Pretvaramo se u v.d. pravosuđe, nemamo ni predsjednika Trgovačkog suda već godinu i pol dana. No, što vama znači pravosuđe kada ste jučer pogazili i Ustav i Zakon o javnom okupljanju, tako se ponašate u Saboru, tako vodite i državu", istaknula je zastupnica Urša Raukar (Možemo!).