HDZ se obrušio na Tomaševića zbog snijega

N1 Info
07. sij. 2026. 08:46
07.01.2026., Zagreb - Radnici ZET-a ustanovili su jutros nesto prije 7 sati puknuce tracnice u Vlaskoj, ali je promet nastavljen. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek / Pixsell / ilustracija

Zagrebački HDZ danas je oštro kritizirao gradonačelnika Tomislava Tomaševića i gradsku upravu zbog stanja u Zagrebu nakon snijega. Kažu da su "snježne padaline razotkrile potpuno rastrojstvu gradskih službi"

Njihovo priopćenje čitajte u nastavku.

"Palo je prvih desetak centimetra snijega, a Zagreb je već drugi dan zaredom u kaosu. Veliki broj prometnica ostao je satima neočišćen, promet usporen ili potpuno paraliziran, a u pojedinim trenucima i sigurnost naših građana dovedena je u pitanje radi iskakanja tramvaja iz tračnica – onih malobrojnih ZET-ovih linija koje su u tom trenutku bile u funkciji.

Posebno je zabrinjavajuće stanje bilo u sporednim ulicama i gradskim četvrtima koje su gradske službe gotovo u potpunosti zanemarile.

Unatoč višednevnim najavama i upozorenjima meteorologa, prve snježne padaline ponovno su razotkrile potpunom rastrojstvu gradskih službi što još jednom ukazuje na manjak upravljačkih kapaciteta gradske uprave s Tomaševićem na čelu.

Ovo je dokaz da gradska vlast nije dorasla osnovnim komunalnim zadacima. Snijeg u siječnju ne bi trebao biti iznenađenje i pitamo se kakvom bismo kolapsu tek svjedočili da trenutno ne traju zimski školski praznici i da dobar dio građana nije otišao na odmor.

Zagrepčani plaćaju najveće poreze u državi, gradska blagajna je puna, a usluga nikad gora. Nadali smo se da stanje na zagrebačkim prometnicama ne može biti gore nego 2025. a već prvi dani 2026. pokazali su nam da ipak može.

Pozivam gradonačelnika Tomaševića da građanima Grada Zagreba hitno osigura normalno kretanje i obavljanje njihovih dnevnih obveza i preuzme odgovornost za ovaj komunalni kolaps našeg grada."

