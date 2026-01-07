HDZ se obrušio na Tomaševića zbog snijega

"Palo je prvih desetak centimetra snijega, a Zagreb je već drugi dan zaredom u kaosu. Veliki broj prometnica ostao je satima neočišćen, promet usporen ili potpuno paraliziran, a u pojedinim trenucima i sigurnost naših građana dovedena je u pitanje radi iskakanja tramvaja iz tračnica – onih malobrojnih ZET-ovih linija koje su u tom trenutku bile u funkciji.