Tko je uhićeni Vinko Grgić? Biskupu poklonio kip Gospe

U akciji USKOK-a jutros je zbog sumnje da je tražio mito od ugostitelja uhićen gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić.
Diplomirani je inženjer arhitekture, a na čelo Nove Gradiške došao je na izvanrednim izborima 2016. godine. Mandat je potvrdio pobjedom u prvom krugu izbora 2017., osvojivši 62,04 posto glasova.
U prvom krugu pobjeđuje i na izborima 2021. na koje je, izašao kao nezavisni kandidat nakon što je napustio SDP. U prvom krugu dobiva i izbore 2025. godine. Grgić je kao gradonačelnik Nove Gradiške već bio uhićen 18. rujna 2020. u sklopu afere Janaf, piše Index.hr.
Poklon crkvi
Osim po uhićenjima, u hrvatskoj javnosti je i poznat kao gradonačelnik koji je 2023. crkvi poklonio kip Gospe.
"Proljetos mi je svećenik predložio dobru ideju. Oltar koji su obnavljali, on je napravljen 1930. godine, i kada su ga otvorili, iza je pisalo da je to bila donacija tadašnjeg gradonačelnika. Predložio mi je da to postane tradicija. Rekao sam: Dobro, nema problema. Razgovarao sam sa suprugom, dogovorili smo se i poklonili smo taj spomenik", kazao je Grgić.
"Cijenu nitko ne zna osim moje supruge, čak niti moji roditelji", dodao je. Tadašnji biskup Požeške biskupije Antun Škvorčević blagoslovio je skulpturu Blažene Djevice Marije koju je Grgić darovao.
