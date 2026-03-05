Energetski analitičar Igor Grozdanić u Novom danu kod Ivana Hrstića komentirao je crne prognoze o dramatičnom rastu cijena nafte i plina zbog napada SAD-a i Izraela na Iran.
"Nema točnog odgovora na pitanje kakve cijene energenata možemo očekivati jer je situacija kompleksna i izazovna, ali ipak smatram da nema mjesta panici. Dosta europskih, a posebno azijskih analitičara jednostavno diže paniku za koju nema toliko mjesta, pogotovo kad je riječ o cijeni nafte", naglasio je Igor Grozdanić.
Misli da cijena nafte neće toliko ludovati koliko se najavljuje i da je, u postojećim "nenormalnim uvjetima, cijena barela nafte koja se vrti oko 80 dolara normalna". Ne očekuje da će barel nafte ići do 150-200 dolara po barelu, kako to prognoziraju neki analitičari.
"Nakon sljedeća četiri tjedna, koliko se očekuje da će trajati vojna intervencija SAD-a i Izraela u Iranu, bit će sve jasnije na svjetskom tržištu energenata. Što se tiče same Hrvatske, vidimo da nemamo problema s opskrbom ni naftom niti plinom", istaknuo je energetski analitičar Grozdanić.
Hrvatska naftu uvozi iz Kazahstana i Azerbejdžana, ponešto i iz Afrike, a plin uvozimo iz LNG-a: iz SAD-a, Nigerije, Alžira i Trinidada i Tobaga.
Grozdanić očekuje da bi s LNG-om moglo biti problema na svjetskom tržištu, ali smatra da to Hrvatsku baš neće pogoditi jer "imamo dobar uvozni terminal na Krku, koji je jedan od naših najvažmnijih energetskih projekata".
"Mnogi su bili protiv njega i to danas ispada smiješno", zaključio je Grozdanić.
